La muñeca de la Princesa Leonor hecha en Alicante arrasa y agota existencias mucho antes de su lanzamiento Las reservas de la edición limitada de esta muñeca se acabaron el mismo día que se lanzó y desde la empresa de Onil trabajan para sacar adelante una segunda tirada tras recibir 500 solicitudes más de compra

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

La muñeca de la Princesa Leonor ha desatado la locura por conseguirla. La edición limitada lanzada por la empresa de Onil Muñecas Antonio Juan con motivo del Día de la Hispanidad superó todas las expectativas y las 500 piezas fabricadas se agotaron en cuestión de horas.

Desde la empresa emitieron un comunicado agradeciendo la gran y cálida acogida de esta edición limitada que se ha convertido en un verdadero tesoro para los coleccionistas. La muñeca se pondrá a la venta el próximo 20 de noviembre y muy pocos comercios la tienen aún disponible.

De hecho desde la web de la empresa se vieron obligados a cerrar las reservas y avanzar la preventa debido a la gran cantidad de solicitudes que recibieron, 500 más que las lanzadas originalmente. Desde el equipo de la empresa juguetera admiten que «la respuesta ha superado todas nuestras expectativas al doblar el número de solicitudes las preventas aceptadas el primer día».

Debido a ello se vieron obligados a cerrar este listado de reservas al «no querer seguir sumando peticiones que no podemos garantizar». Desde la empresa insisten en que «estamos en contacto con la fábrica para que se valore una segunda tirada, aunque aún no hay confirmación oficial».

Esta pieza de coleccionismo representa una muñeca de la Princesa Leonor inspirada en el ejército. La figura, de 42 centímetros, cuenta con un uniforme oficial del Ejército de Tierra totalmente detallado. Tan solo hay 500 unidades en todo el mundo y cada muñeca cuenta con un certificado de edición especial incluido.

La figura, que se lanzó por un precio inicial de 109,95 euros, bajó al final hasta los 99,95 euros. Se trata de «una de las ediciones más especiales que Antonio Juan ha creado», admiten desde la compañía, que lo califican como «un tributo único a las fuerzas armadas españolas».