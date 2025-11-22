Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2 El Ayuntamiento ha adjudicado la construcción de esta zona verde de más de 20.000 metros cuadrados por 3,3 millones de euros a Imesapi, que tendrá un plazo de seis meses para acabar los trabajos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:31

El Ayuntamiento de Alicante ha desbloqueado la construcción del gran parque de La Torreta, ubicado en el Pau 2. Un espacio verde y de juegos de más de 20.000 metros cuadrados situado entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández. El consistorio ha adjudicado a Imesapi las obras, que tendrán un plazo de seis meses y costarán 3,37 millones de euros.

El proyecto contempla un gran parque con un escenario con gradas, tres zonas infantiles con una tirolina de 28 metros, nueve grandes toboganes e incluso un área deportiva con zona de calistenia, muro de escalada y pistas de petanca. Además, se plantará un gran número de setos y árboles en el recinto.

Este nuevo parque consiste en una gran zona verde de distintas alturas que estarán conectadas por grandes toboganes. El Ayuntamiento destaca «la gran cantidad y variedad de espacios de entretenimiento lúdico y deportivo que albergará, incluyendo un escenario con gradas para la celebración de todo tipo de actos al aire libre».

La zona verde contará con tres áreas infantiles con juegos inclusivos tales como pasarelas para personas con movilidad reducida, paneles táctiles y sonoros y columpios adaptados. También se instalará una gran tirolina de 28 metros de longitud y hasta nueve toboganes en las laderas dle propio parque, que separan sus terrazas, generando un itinerario alternativo para los más pequeños.

Estos toboganes conectan el mirador superior con el foso de grava redondeada en el que se encuentra la tirolina, ofreciendo una experiencia lúdica que enriquece el recorrido del parque y proporciona una transición divertida entre los distintos niveles del terreno. Además, se colocarán cuerdas de escalada paralelas a los taludes laterales de los toboganes, para así ascender por las pendientes escalando por ellas.

Pero el parque no será solo para niños. Una gran parte del recinto irá desitnada a equipamientos deportivos, situados en las entradas suroeste. Los equipamientos incluyen instalaciones como un área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muro de escalada y otros, promoviendo un estilo de vida saludable entre los visitantes.

Para la plantación de árboles y setos en el parque se ha planificado una distribución que busca destacar la diversidad de los espacios, organizando las especies en función del color, la época de floración y la compatibilidad entre ellas. La intención es que el jardín ofrezca un recorrido visual cambiante, donde cada área esté caracterizada por un color predominante en su floración, creando un entorno dinámico y estéticamente rico a lo largo del año.