Las cinco noticias más destacadas de este martes 18 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Todo Alicante Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes 18 de noviembre.

1 Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV

Juanfran Pérez Llorca tendrá manos libres tanto en la Generalitat como en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. El presidente de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que «en las próximas semanas», una vez «finalice» la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, se hará «el relevo adecuado en el partido». Esto es, que Carlos Mazón dejará de ser el presidente del PPCV. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria

Un hombre permanece ingresado en estado grave por una meningitis por listeria en la Unidad de Cuidados Intensivos en Elche. Los primeros indicios médicos apuntan a que la intoxicación se habría producido tras consumir productos contaminados. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Una masa de aire polar desplomará las temperaturas en Alicante este fin de semana y puede dejar heladas y nieve en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de una caída drástica de las temperaturas en los próximos días con la entrada de una masa de aire «muy frío» de origen ártico. Se esperan importantes bajadas de las máximas y mínimas en Alicante, especialmente durante el fin de semana. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Alicante prepara el traslado del Palas al Centro 14 con una mudanza 'quirúrgica'

Alicante ya planifica el operativo para trasladar los servicios municipales ubicados en el edificio del Palas al renovado Centro 14. La mudanza, en palabras del vicealcalde, Manuel Villar, espera ser un proceso que afecte «lo menos posible» a los trabajadores y a la atención ciudadana. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La provincia de Alicante encara el final del año rozando el récord absoluto de compra de vivienda de 2007

Tras el frenazo de agosto, la compraventa de vivienda ha vuelto a repuntar en la provincia de Alicante con 4.854 operaciones en septiembre, el tercer mes del año con más transacciones. Alicante es el tercer territorio de España con más operaciones inmobiliarias en el noveno mes del año, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Clica aquí para leer la noticia completa.

Extra Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol

Alicante ha decidido que esta Navidad no solo quiere brillar, sino que quiere deslumbrar. Lo hará a partir de este viernes con un alumbrado completamente renovado que promete dejar a la ciudadanía y visitantes con la boca abierta. Lee la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.