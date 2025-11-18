Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria El afectado permanece en la UCI y los primeros indicios médicos apuntan a una intoxicación tras consumir comida con presencia de la bacteria

Adrián Mazón Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

Un hombre permanece ingresado en estado grave por una meningitis por listeria en la Unidad de Cuidados Intensivos en Elche. Los primeros indicios médicos apuntan a que la intoxicación se habría producido tras consumir productos contaminados.

El paciente, según ha podido saber TodoAlicante, presentó síntomas la pasada semana, momento en que las autoridades sanitarias de la Comunitat Valenciana ya habían informado -desde el 7 de noviembre- a la Agencia Española de Seguridad y Nutrición de la presencia de esta peligrosa bacteria ('Listeria monocytogenes') en algunos productos alimentarios. Los especialistas en salud pública ya trabajan para determinar el origen exacto del caso detectado.

Según recoge la AESAN, son hasta siete productos con presencia de esta bacteria los que se han distribuido por la provincia de Alicante, entre ellos chopped, pavo trufado con pistachos, mortadela de pavo con aceitunas, mortadela de pavo, chopped de pavo y jamón york.

Productos con presencia de listeria

Los productos afectados en esta alerta sanitaria son: chopped lata finas lonchas, de la marca La Alacena -lote 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025-; y pavo trufado con pistachos, de la marca Serrano -lote 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025.

También, mortadela de pavo con aceitunas, de la marca La tabla -lote 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025-; y mortadela de pavo, de la misma marca -lote 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025.

Ampliar Productos implicados. AESAN

La lista sigue con chopped de pavo, de la marca La tabla -252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025-; 'Maxi pavo -52761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025-; y Maxi York-252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025- de la misma marca.

Recomendaciones de la AESAN

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, tales como vómitos, diarrea o fiebre, la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

Desde el organismo sanitario recomiendan, además, a cualquier persona que tenga en su domicilio algunos de los lotes incluidos en la alerta que no los consuma y, en caso de haber ingerido esos productos y presentar síntomas compatibles (vómitos, diarrea, fiebre), acuda a un centro sanitario lo antes posible.