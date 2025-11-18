Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 11:18 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

Juanfran Pérez Llorca tendrá manos libres tanto en la Generalitat como en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. El presidente de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que «en las próximas semanas», una vez «finalice» la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, se hará «el relevo adecuado en el partido». Esto es, que Carlos Mazón dejará de ser el presidente del PPCV.

Feijóo despejó el camino en clave interna y subrayó que, cuando Mazón dimitió como presidente de la Generalitat, también puso a disposición del partido su cargo interno. «Por tanto, en las próximas semanas» y tras la eventual investidura de Pérez Llorca, el PP abordará su «relevo» al frente del PP de la Comunidad Valenciana.

De esta manera, no habrá gestora en el partido sino que el ahora secretario general también dirigirá la organización, por lo menos hasta la convocatoria de un congreso regional todavía sin fecha.

Feijóo da por hecho la investidura de Pérez Llorca, toda vez que las negociaciones con Vox «se están manteniendo en un clima de respeto». Ha rechazado dar cuenta de los avances al no participar en la mismas. Este miércoles, finaliza el plazo para la presentación de candidaturas y se fijará la fecha para la primera sesión de investidura, que podría ser la próxima semana.

Sobre el interrogatorio al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado este martes que los partidos de izquierdas protagonizaron un «circo».

Feijoo recalcó que Mazón ha asumido «sus responsabilidades al máximo nivel» al dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana, y puso en valor que ha comparecido en las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados, lo que demuestra que «ha estado dando la cara». El líder del PP considera que ahora «es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe» que registró 229 fallecidos, «por qué no dio información a la Generalitat» y «por qué ha dejado solo al Gobierno valenciano».

«Mi partido ha asumido responsabilidades y sigue centrado en la reconstrucción. Hay otros partidos que siguen centrados en la destrucción y en olvidarse de los problemas de los ciudadanos de la comunidad. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Yo lo lamento profundamente porque creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad», añadió. Del mismo modo, eludió aclarar si citará o no a Mazón en el Senado.