Las cinco noticias más destacadas de este jueves 16 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 21:20 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves, 16 de octubre.

1 BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33%

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante

La Policía Nacional ha esclarecido la brutal paliza multitudinaria propinada a un chico de 18 años en la calle Ovidio, a 250 metros de una conocida discoteca de Alicante, la madrugada del pasado 5 de octubre con el arresto de cuatro de los presuntos agresores, uno menor de edad, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión

Una llamada al 112 alertó de un tiroteo en una vivienda de Santa Pola el pasado 12 de septiembre. Cuando los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local activados llegaron al piso, hallaron a una mujer que presentaba una herida de bala en el hombro. Fue atendida de urgencia por los sanitarios y trasladada al Hospital General Universitario de Elche, según fuentes del Instituto Armado. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

La continuidad del trasvase Tajo-Segura corre riesgo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara en 2023 el nuevo plan de cuenca, que aumenta el caudal ecológico del río cedente hasta los 6,8 metros cúbicos por segundo. Una cantidad que haría inviable la transferencia hacia la provincia de Alicante, Región de Murcia y Almería. De esta forma, se cerraría literalmente un caudal de riqueza que ha regado la huerta de Europa desde hace casi medio siglo. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos

El velero más grande del mundo, el 'Club Med 2', regresará al puerto de la ciudad el próximo martes 21 de octubre para despedirse del Mediterráneo. Se trata de su última travesía de la temporada por el Mare Nostrum antes de partir hacia Marruecos y, de ahí, retomar la navegación en el Caribe. Clica aquí para leer la noticia completa.

EXTRA Empresarios de Alicante alertan de una oleada de cierres de negocios si el Gobierno sube las cuotas de los autónomos

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca (Jovempa Alicante) han advertido que la propuesta del Gobierno de subir las cuotas de autónomos tendría un impacto más que negativo en la provincia de Alicante, amenazando con cerrar «muchos negocios». Clica aquí para leer la noticia completa.

