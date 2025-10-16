Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
Agentes de la Guardia Civil custodian al detenido como presunto autor del disparo. GC

Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión

La investigación continúa para localizar el arma utilizada y esclarecer los motivos que originaron el ataque

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Santa Pola

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:16

Una llamada al 112 alertó de un tiroteo en una vivienda de Santa Pola el pasado 12 de septiembre. Cuando los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local activados llegaron al piso, hallaron a una mujer que presentaba una herida de bala en el hombro. Fue atendida de urgencia por los sanitarios y trasladada al Hospital General Universitario de Elche, según fuentes del Instituto Armado.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola puso en marcha la 'Operación Estratega' para esclarecer lo ocurrido. Mientras los agentes inspeccionaban la escena del tiroteo, un individuo intentó acceder a la vivienda rompiendo el precinto policial y desobedeciendo las órdenes de las autoridades, que lo interceptaron y arrestaron en el acto.

Los agentes identificaron al sospechoso: un hombre de 45 años con antecedentes por diversos delitos, sin licencia de armas y, lo más relevante, hermano de la víctima. Posteriormente, las pesquisas lo vincularon también con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante el operativo, la Guardia Civil registró dos viviendas vinculadas a los implicados. Allí se incautaron de 600 gramos de hachís, 25 gramos de cocaína, 22 dosis de MDMA -éxtasis-, 1.600 euros en efectivo, básculas de precisión y una funda de un arma de fuego corta.

Sustancias estupefacientes y material decomisado en los registros domiciliarios. GC

Con el presunto autor de los disparos detenido y en prisión, la Benemérita continúa las investigaciones para localizar el arma utilizada y esclarecer los motivos que originaron el disparo.

