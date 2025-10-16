Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
Tiendas en la calle de las setas. Shootori

Empresarios de Alicante alertan de una oleada de cierres de negocios si el Gobierno sube las cuotas de los autónomos

Desde Jovempa avisan de que esta nueva medida pone en riesgo el tejido provincial, compuesto principalmente por autónomos, pymes y micropymes

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:59

Comenta

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca (Jovempa Alicante) han advertido que la propuesta del Gobierno de subir las cuotas de autónomos tendría un impacto más que negativo en la provincia de Alicante, amenazando con cerrar «muchos negocios».

Este aumento, con incrementos de entre 600 a 7.500 euros anuales, en función de los ingresos, «pone en riesgo la continuidad de miles de pequeños negocios y emprendedores, afectando directamente a la creación de empleo y al desarrollo económico de la provincia», han alertado desde la organización empresarial.

Para Jovempa «el Gobierno no puede seguir cargando más costes a los que levantan cada día la economía real« y su presidente, Pedro Ponce, advierte de que la subida que propone el Gobierno »puede hacer cerrar muchos negocios, especialmente aquellos que están empezando o que luchan por seguir adelante«.

Desde la organización de empresarios explican que la provincia cuenta con un tejido empresarial formado mayoritariamente por «autónomos, pymes y microempresas, donde cada euro cuenta para mantener la actividad». En este sentido alertan de que el incremento en las cotizaciones «restará capacidad de inversión, limitará la contratación de talento joven y reducirá cometitividad de los secfores emergentes, como el tecnológico, el audiovisual o el turístico, que son motores de crecimiento y empleo en la provincia».

«La juventud empresaria necesita estabilidad, incentivos y un entorno favorable, no más cargas. Si el Gobierno central quiere impulsar el emprendimiento, debe escuchar a quienes están al frente de los proyectos y no penalizarlos con medidas que dificultan su supervivencia», subraya Ponce.

En este sentiddo Jovempa Alicante reclama al Ejecutivo la «retirada inmediata de la propuesta» y la apertura de un «diálogo real y constructivo» con las organizaciones empresariales para acordar medidas que impulsen «el emprendimiento, la innovación y la consolidación del empleo joven».

