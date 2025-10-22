Denuncian la ingesta de alcohol «a plena luz del día» junto parques infantiles de Carolinas y la Bola de Oro de Alicante El grupo municipal Vox llevará al Pleno la situación del barrio para reclamar medidas urgentes de seguridad, mantenimiento y limpieza en las inmediaciones de la plaza del Sol

Reunión de Vox con los vecinos de Carolinas Altas y la Bola de Oro.

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Las distintas situaciones que se dan cita en el barrio de la Bola de Oro de Alicante saldrán a relucir en el próximo Pleno municipal. Una de ellas es la ingesta de bebidas espirituosas a la vista de menores, según ha denunciado este martes el grupo municipal Vox.

«La Bola de Oro está llena de personas consumiendo alcohol en la vía pública a plena luz del día mientras los niños juegan en un parque con columpios», ha señalado el concejal Óscar Castillo, quien lidera la declaración institucional a presentar en el Pleno.

Reunión de Vox con los vecinos de Carolinas Altas y la Bola de Oro.

Esta es una de las situaciones que desde Vox denuncian tras mantener una reunión con los vecinos y comerciantes de los barrios Carolinas Altas y la Bola de Oro. De este modo, exigirán al equipo de Gobierno realizar medidas urgentes en la plaza del Sol y sus inmediaciones para evitar el «abandono institucional».

Así, dentro de esta petición, el grupo municipal Vox reclamará la «atención inmediata de deficiencias» en la accesibilidad de aceras, calzadas y pasos de cebra, además de soluciones a los «graves» problemas de aparcamiento que «sufre el barrio».

A todo ello, el concejal Óscar Castillo señala que «cuestiones tan básicas como la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de estas zonas están siendo dejadas de lado» por el equipo de Gobierno, «centrado en anunciar grandes proyectos que no piensan ejecutar».

Plan de choque de limpieza

El grupo municipal Vox, durante la reunión con los vecinos de Carolinas Altas y la Bola de Oro, han explicado «la necesidad de un plan de choque de limpieza en estas zonas». Se trata de una «condición indispensable» para que los de Abascal vayan a negociar los presupuestos 2026 del Ayuntamiento, para los que el PP necesita su voto a favor.

Contenedores en Carolinas Alta y Bola de Oro.

«En estos barrios, como desgraciadamente ocurre en muchas otras zonas de Alicante, existen problemas de suciedad y basura acumulada e incluso ratas que campan a sus anchas entre contenedores y coches. Desde Vox y junto con vecinos y comerciantes exigimos trabajo eficaz y constante porque los impuestos que pagan deben verse reflejados positivamente en su día a día y, por falta de ese compromiso político, no es así», ha recalcado Castillo.