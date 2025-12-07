Las diputadas del PP en Les Corts piden el cese de Bernabé y reivindican un «feminismo real» La portavoz de Violencia contra la Mujer del GPP en Les Corts, Verónica Marcos, señala que la delegada del Gobierno «no puede mirar hacia otro lado como si nada»

Las diputadas del PP en Les Corts piden el cese de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé y reivindican un «feminismo real» en un vídeo difundido por redes sociales. Las diputadas van citando, una a una, diversas frases que señalan la culpabilidad de la delegada del Gobierno ante este escándalo.

Algunas de estas frases son: «Pilar Bernabé ha ocultado denuncias de acoso sexual durante cinco meses»; «Solo actuó cuando salió en prensa, no por convicción sino por temor al escándalo»; «Ordenó silencio a las responsables de Igualdad; «El feminismo no es una pancarta: es proteger a las mujeres. Justo lo que Bernabé no hizo»; «El feminismo no se ejerce ordenando callar a las mujeres»; «Con Bernabé al frente, la Igualdad del PSOE es puro postureo»; «Pilar Bernabé no puede seguir un minuto más al frente de la Igualdad del PSOE»; «Lo suyo es feminismo de cartel: mucha foto y cero protección a las mujeres»; «Lo que ha pasado no es un fallo: es un encubrimiento político.»

El vídeo se inicia con la portavoz de Violencia contra la Mujer del GPP, Verónica Marcos, quien ha señalado que «ponemos en marcha esta iniciativa divulgativa porque hemos presentado por registro de Les Corts la petición de cese pero la Delegada gubernamental sigue mirando hacia otro lado como si nada. Si Bernabé no controla ni las denuncias de acoso en su propio partido, no puede controlar nada. Ella es, junto con la secretaria de organización del PSOE Rebeca Torró, la responsable política del intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, exjefe de Organización del PSOE y estrecho colaborador de Pedro Sánchez. Cinco meses de mirar hacia otro lado no se tapan con un perdón improvisado. Por responsabilidad y por decencia: Pilar Bernabé debe dimitir».

