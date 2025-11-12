Rifirrafe entre el ministro de Cultura y el Ayuntamiento de Alicante por la reforma de la biblioteca Azorín El Consistorio acusa a Urtasun de «mala fe» tras exigir la licencia municipal cuando ya estaba convocada una reunión técnica con el Ministerio y el Consell

El futuro de la Biblioteca Pública del Estado Azorín, en el Paseíto de Ramiro, se ha convertido en cuestión de estado tras abrir un nuevo frente político entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Alicante.

¿El motivo? Las licencias necesarias para acometer la reforma integral del edificio, un proyecto pendiente desde hace años y que ahora ha enfrentado a ambas administraciones en plena tramitación.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la obra no puede iniciarse porque «porque falta una licencia municipal» del Consistorio que la Administración central «espera desde 2017».

Urtasun ha explicado que el proyecto de ejecución está listo desde hace años y que el Ministerio ha remitido la documentación «muchas veces» al consistorio, la última en septiembre de 2024.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha acusado al ministro de Cultura de actuar «con mala fe» o «con ignorancia o negligencia por parte de su departamento» al responsabilizar al Consistorio del bloqueo en la reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín.

«El Ayuntamiento de Alicante está poniendo todo de su parte para desbloquear este proyecto y conceder la licencia de obra mayor y ambiental, un procedimiento que requiere de la aportación de diversa documentación para poder proceder a la concesión» Cristina Cutanda Portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante

La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, ha defendido que el Ayuntamiento «está poniendo todo de su parte para desbloquear este proyecto» y ha recordado que fue el propio Consistorio quien convocó una reunión a tres bandas entre el Ministerio de Cultura, la Conselleria de Cultura y Patrimonio y el propio Ayuntamiento para coordinar los pasos que faltan.

El encuentro técnico, fijado para este viernes 14 de noviembre, servirá para revisar la documentación necesaria para la concesión de la licencia de obra mayor y ambiental, último trámite pendiente para poder iniciar las obras.

«Con el objetivo de abordar a tres bandas la documentación que falta por aportar y que las tres administraciones tengamos claro los pasos a seguir, se decidió desde Urbanismo convocar esta reunión técnica», ha explicado Cutanda, en la que está previsto revisar el estado del expediente para la concesión de la licencia y coordinar los pasos administrativos que faltan.

Asimismo, la portavoz municipal ha subrayado que el Ayuntamiento «trabaja en coordinación con la Conselleria», que ya ha trasladado al Ministerio la documentación que debe completar. Además, a la reunión de este viernes está convocada una empresa alicantina de arqueología que se encargará de elaborar el estudio previo para el Ministerio de Cultura.

Urtasun: «Que nos dé la licencia y nos deje trabajar»

Las palabras de Cutanda responden a la intervención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Durante una respuesta al diputado alicantino de Sumar, Txema Guijarro, ha exigido que al Ayuntamiento «que nos dé la licencia y nos deje trabajar».

Además, ha asegurado que la ciudad «va a ser una prioridad» para el Ministerio y que el Gobierno seguirá apoyando la creación cultural y los proyectos en valenciano. Por su parte, Guijarro respaldó las palabras del ministro y urgió a que la obra se ejecute «cuanto antes».