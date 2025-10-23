Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante El proyecto prevé una construcción completamente nueva, conectada con el inmueble anexo de la calle General Lacy, para albergar más de 6.000 metros cuadrados dedicados al retail

Adrián Mazón Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 07:22 Comenta Compartir

La avenida Maisonnave de Alicante se prepara para un nuevo cambio de aires. Esta renovación vendrá con un nuevo edificio, un futuro gigante comercial que se alzará sobre los restos del antiguo edificio que albergó la tienda Sfera, y que ahora mismo está en pleno proceso de demolición.

Hasta el momento, las obras de derribo de este edificio ubicado en el número 22 de la avenida de Maisonnave de Alicante, con chaflán y continuidad en la calle General Lacy, ya han suprimido las plantas superiores del inmueble.

Este mismo panorama es el que sucederá con el resto del inmueble, datado del año 2007, ya que se trata de una construcción moderna y el proyecto, al que ha tenido acceso TodoAlicante, permite su completa demolición, incluida la fachada.

Ampliar Derribo del antiguo edificio Sfera en la avenida Maisonnave de Alicante. SHOOTORI

Al mismo tiempo que se trabaja en el derribo de este edificio en la principal arteria comercial de la ciudad, las obras también afectan al inmueble contiguo, ubicado en la calles General Lacy con Poeta Vila y Blanco.

En este caso, se ha demolido el interior completo del edificio, con sumo respeto por su fachada, incluida en el Catálogo de Protecciones municipal. Se trata de un edificio construido en la segunda mitad del pasado siglo, en 1950.

Ampliar Obras de demolición del edificio. SHOOTORI

Las actuales obras de demolición total y de interior -con fachada respetada en el caso del segundo edificio- permitirán unificar los inmuebles en una única superficie de 829 metros cuadrados de parcela, con la intención de alzar un gran gigante comercial en pleno corazón de Alicante.

De este modo, según ha podido conocer este diario, el futuro edificio irá destinado al uso comercial -con oficinas de administración en su última planta-, con objetivo principal la venta al pormenor de productos textiles en establecimientos especializados. Se trata, eso sí, de una única tienda que se dividirá en más de seis mil metros cuadrados construidos.

Un nuevo gigante comercial en Alicante

Este nuevo edificio, surgido de la conexión entre los dos antiguos inmuebles, respetará también las alturas permitidas. De hasta cuatro alturas en el caso del cruce de calles General Lacy y Poeta Vila y Blanco, y hasta seis plantas -con altillo incluido- en el caso de Maisonnave. Todas estas calles abrazarán el nuevo inmueble que contará con dos chaflanes.

Tras el derribo del edificio del antiguo Sfera en Maisonnave, las futuras obras de construcción permitirán levantar una nueva estructura de hormigón armado, más eficiente y adaptada a las exigencias energéticas actuales, con amplias fachadas acristaladas y un diseño contemporáneo que transformará visualmente la esquina con General Lacy.

Proceso de derribo del edificio de Maisonnave y conservación de la fachada de General Lacy. SHOOTORI

A todo ello se suman también dos sótanos, destinados principalmente al almacenaje y operaciones logísticas y técnicas, tales como la carga y descarga de productos textiles para esta futura megatienda de moda de Alicante.

El resto del edificio contará con una amplia planta baja diáfana de hasta 817 metros cuadrados -con capacidad para 204 personas- dedicados a la exposición de productos textiles que conectará, mediante ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, con las estancias superiores, cuyas dimensiones oscilan entre los 716 y 845 metros cuadrados.

Ampliar Obras en el edificio de General Lacy con Poeta Vila y Blanco. SHOOTORI

El acceso principal se mantendrá por la avenida de Maisonnave, mientras que la entrada secundaria y logística se ubicará en la calle General Lacy. Ambas se integrarán mediante pasos interiores, ascensores y montacargas que permitirán el funcionamiento coordinado de las dos parcelas.

Nuevos aires en Maisonnave

Este futuro edificio, que se convertirá en un gigante del retail en pleno corazón de Alicante, responde a la tendencia de renovación de los ejes comerciales urbanos, que buscan espacios más sostenibles, luminosos y funcionales para adaptarse a la evolución del retail y la experiencia del cliente.

Según ha podido conocer TodoAlicante, la construcción de este nuevo edificio en Maisonnave pretende reforzar la competitividad del comercio urbano y la identidad de la ciudad, generando un entorno más atractivo para los visitantes a través de un nuevo modelo más moderno y vertical.

La integración del nuevo inmueble con el de General Lacy permitirá unificar la manzana y ampliar las superficies comerciales, lo que situará a Alicante a la altura de las principales capitales del comercio minorista, sobre todo, del campo retail.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras de construcción podrían comenzar en los próximos meses, con la mirada puesta en convertir esta esquina de Maisonnave en el nuevo referente comercial del centro de Alicante.