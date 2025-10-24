Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante El proyecto arquitectónico, que resurgirá tras el derribo de la antigua tienda Sfera, transformará el paisaje de la milla de oro de la ciudad con más de seis mil metros cuadrados de innovación y diseño

La avenida de Maisonnave, la principal arteria comercial de Alicante, se prepara para acoger la nueva catedral del comercio urbano de la ciudad. Lo hará donde hasta ahora se elevan las últimas plantas del edificio que albergó la antigua tienda Sfera, en el número 22 de esta milla de oro.

Las obras de demolición de este edificio continúan a día de hoy, hasta no dejar ni un solo ladrillo. De este modo, el solar descubierto permitirá construir un futuro inmueble unificado que ocupará toda la manzana, al conectar este nuevo espacio con la fachada -respetada- del inmueble contiguo entre las calles General Lacy y Poeta Vila y Blanco.

De este modo, esta futura construcción, en Maisonnave 22, destacará como el nuevo gigante comercial de la avenida. Ahí se alzará un nuevo edificio de líneas limpias y vocación urbana, cuyo diseño respetará la estética clásica del entorno al tiempo que ofrecerá más de seis mil metros cuadrados dedicados al retail y distribuido en ocho niveles: seis plantas sobre rasante, un altillo y dos sótanos.

Así, este futuro edificio comercial -que albergará un único establecimiento en su interior- combinará espacios de venta, áreas de gestión, de logística y zonas de servicio bajo un mismo concepto basado en ofrecer una nueva experiencia del comercio contemporáneo al consumidor.

Planta baja El escaparate de Maisonnave

La planta baja de este futuro gigante comercial se abre a Maisonnave, con vocación de escaparate. Los propios planos del proyecto ya muestran las intenciones del edificio, las de saludar a los viandantes. Esta zona contará con una superficie construida de 817 metros cuadrados, siendo su carta de presentación.

Su fachada triple, abierta a Maisonnave y General Lacy -ya que solo será accesible desde Poeta Vila y Blanco para personal-, inundará los 537 metros cuadrados de la zona de exposición interior de luz natural. Se creará, así, un efecto difuminado con el exterior, donde los cristales dialogarán con las aceras y la ciudad se colará dentro de la megatienda.

Esta zona se ha pensado para la venta al público, con amplias zonas de tránsito, escaparates de fondo profundo y techos altos que permiten una escenografía visual adaptable a distintas marcas o conceptos. Será el punto de encuentro entre el movimiento de la calle y la experiencia interior, creando una galería urbana donde la arquitectura acompaña al visitante sin imponerse.

Sobre esta planta baja, que conectará con el resto del edificio a través de escaleras estáticas y mecánicas, además de ascensor, se ubicará un altillo de casi 80 metros cuadrados donde se alojarán los equipos de control del edificio.

Plantas de exposición El alma comercial

Del primer al cuarto piso, el edificio Maisonnave 22 desarrollará su verdadera esencia a través de cuatro niveles destinados a la exposición y venta minorista de retail, con una superficie útil total que supera los 2.600 metros cuadrados.

Cada planta, de entre 730 y 845 metros cuadrados, mantendrá un mismo lenguaje de espacio diáfano, luz natural y circulación fluida. Aquí se desplegará la esencia de este gran gigante comercial de Alicante, mediante espacios fluidos, techos altos, recorridos intuitivos y una sensación de amplitud que invita a quedarse.

En cuanto a plantas, cada una tiene su propio ritmo. La primera se abre con un patio interior que deja pasar la luz. La segunda y la tercera integran zonas de descanso, sin romper la continuidad visual. La cuarta planta culmina con una terraza descubierta de 130 metros cuadrados, que podría servir como un oasis urbano con posibilidad de transformarse en escaparate al aire libre, zona de eventos o mirador sobre el Ensanche.

Los núcleos de comunicación vertical -con escaleras y ascensor- están estratégicamente dispuestos en los vértices, liberando la zona central para el recorrido del cliente. El resultado de estas plantas es un espacio versátil, preparado para el sector del retail, pero adaptable a nuevas experiencias de marca, moda o cultura urbana.

Quinta planta Oficinas y vida administrativa

En el quinto nivel, el ritmo del edificio cambiará. La superficie de 625 metros cuadrados se divide entre zonas administrativas, área de personal, almacén y aseos, además de dos terrazas que suman casi 270 metros cuadrados.

Este espacio acoge la parte más humana y operativa del edificio. Es ahí donde se reparten despachos luminosos, salas de descanso y una terraza que asoma al cielo urbano de Alicante; es decir, una planta donde el bullicio del comercio cede paso a la calma de la gestión.

Cubierta El dominio técnico

En la sexta planta, los 28 metros cuadrados de superficie se reservan para instalaciones y mantenimiento. Es el punto más alto, donde la tecnología -entre climatización, ventilación y energía- se integra sin interferir en la imagen arquitectónica del futuro edificio Maisonnave 22.

Dos sótanos El motor oculto del edificio

Bajo la superficie, el edificio Maisonnave 22 esconderá su maquinaria invisible. Las plantas sótano -1 y -2, con más de 1.600 metros cuadrados entre ambas, albergarán los sistemas que garantizan el funcionamiento diario, como almacenes logísticos, montacargas, áreas de carga y descarga, y las imprescindibles salas de instalaciones.

Estos niveles, inaccesibles al público, serán el corazón técnico del inmueble. Aquí laten los circuitos eléctricos, hidráulicos y de ventilación que mantendrán viva la estructura. La distribución responde a un criterio de máxima eficiencia con pasillos amplios, circulación interna sin cruces y conexión vertical directa con las plantas de exposición.

Una arquitectura al servicio de la ciudad

El nuevo edificio Maisonnave 22 reforzará la oferta comercial del centro de Alicante, así como la identidad urbana del Ensanche, recuperando la alineación histórica de fachadas y los valores compositivos del entorno.

Su diseño respeta la proporción clásica y los ritmos horizontales del barrio, mientras apuesta por un interior de máxima eficiencia energética y accesibilidad universal. Cada planta ha sido pensada con una función precisa, pero también con la flexibilidad que exige el comercio contemporáneo, mediante una arquitectura viva, capaz de transformarse.