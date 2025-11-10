Juana Francés pone a Alicante en el mapa permanente del IVAM El museo valenciano apuesta por la mirada de creadoras nacidas en la provincia, como Cristina de Middel y Rosana Antolí, en su nuevo programa

El arte nacido en Alicante vuelve a ocupar un lugar protagonista en la escena valenciana. El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha anunciado su programa de exposiciones para 2026, en el que destaca la nueva colección permanente del museo con Juana Francés entre sus obras.

Esta nueva muestra de largo recorrido incluirá obras de grandes figuras internacionales junto a nombres esenciales del arte de la Comunitat. Entre ellos sobresale el de Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990), pionera del arte abstracto en España y una de las artistas más influyentes del siglo XX.

El IVAM, con sede en Valencia, rinde así homenaje a una de las creadoras más destacadas nacidas en Alicante, que formó parte del histórico grupo 'El Paso', clave en la renovación del arte español de posguerra.

Su incorporación a la exposición permanente supone un reconocimiento al papel de las artistas alicantinas en la historia del arte contemporáneo, tradicionalmente invisibilizadas en los grandes relatos museísticos.

La directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha explicado que esta nueva muestra combinará «el relato historiográfico con lecturas alternativas», ofreciendo al público cuatro recorridos temáticos centrados en el color y la luz, las ecologías, los feminismos y los conflictos.

En este contexto, la obra de Juana Francés dialogará con piezas de autores como Alexander Calder, Paul Klee, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp o Man Ray, mostrando la relevancia internacional de la artista alicantina.

Más arte alicantino en el IVAM

La presencia del arte de Alicante en el IVAM se amplía con las exposiciones individuales de Cristina de Middel y Rosana Antolí, ambas nacidas en la provincia de Alicante y reconocidas por su trayectoria internacional.

De Middel, Premio Nacional de Fotografía 2017, y Antolí, investigadora entre arte y ciencia, formarán parte de un programa que refuerza la apuesta del IVAM por las mujeres creadoras y el talento valenciano.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado estos proyectos que «apuestan, con sensibilidad y una mirada muy especial, por mujeres artistas».

