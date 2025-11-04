Alicante prohibirá el acceso de los 'tuc tuc' al casco antiguo El Ayuntamiento prepara una normativa para regular su actividad ante el vacío legal y las quejas del sector del taxi

El Ayuntamiento de Alicante prohibirá el acceso de los 'tuc tuc' al casco antiguo, una medida que se encuentra muy avanzada dentro del área de Tráfico y que busca poner orden ante la proliferación de estos vehículos turísticos, que actualmente operan en un limbo legal.

El coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha explicado que la limitación o exclusión de su circulación por el centro histórico será una de las primeras medidas en implantarse. Paralelamente, el consistorio trabaja en una nueva normativa municipal que ponga fin al vacío legal en el que actúan este tipo de transportes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya se comprometió a principios de octubre a regular la actividad de los 'tuc tuc'. Entonces subrayó que, en una ciudad turística como Alicante, las empresas del sector deben operar «de forma ordenada y bajo una regulación». «El sector tiene que trabajar con seguridad, algo que dan las normas; así todos sabemos a qué atenernos», apuntó el primer edil.

Barcala también señaló que, en muchos casos, a los conductores de estos vehículos no se les exige licencia específica o circulan con publicidad que en otros sectores implicaría un pago por ocupación de la vía pública. «Supone un agravio comparativo con otros sectores turísticos que operan bajo una regulación clara», añadió.

La polémica sobre los 'tuc tuc' saltó a los medios a comienzos de octubre, al constatarse aparcamientos ilegales en los alrededores de la plaza de Santa Cruz y otros puntos turísticos de la ciudad.

El taxi exige una regulación urgente

El sector del taxi, que este martes se ha manifestado contra las VTC y los 'tuc tuc', ha vuelto a denunciar la falta de control sobre estos vehículos y reclama una regulación inmediata.

«Estos transportes solo pueden ofrecer un trayecto específico a precio cerrado, pero en Alicante realizan traslados con maletas o conexiones desde Rabasa al centro tras conciertos y festivales», explican desde el gremio.

El presidente de Radio Tele Taxi de Alicante, Paco Sánchez, ponía como ejemplo la normativa de Benidorm: «Allí las medidas son mucho más estrictas y parece que así ya no les interesa ejercer el trabajo», destacaba en declaraciones a TodoAlicante.

La oposición pide mano dura

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que apruebe de inmediato una regulación sobre el tránsito de los 'tuc tuc' en la ciudad. Se trata de una medida que los socialistas ya presentaron en el pleno de junio, pero sobre la que consideran que «los responsables municipales no han hecho nada al respecto».

«No hablamos de prohibirlos, sino de evitar situaciones que ponen en peligro a los alicantinos y a los visitantes. Tampoco pueden competir con el taxi en desigualdad de condiciones», ha señalado el concejal Raúl Ruiz.

Por su parte, Vox ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones del sector del taxi y ha reclamado la retirada total de los denominados 'tuc tuc' de la circulación en Alicante.

«Entendemos que hablamos de puestos de trabajo, pero están fuera de control, suponiendo un riesgo para usuarios y conductores. Además, son el ejemplo más claro de la competencia desleal que sufre el sector del taxi», ha apuntado el concejal Óscar Castillo.