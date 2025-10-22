'Los 7 Magníficos' ha unido alta cocina y cine en una experiencia única de Gastro Cinema El jurado ha premiado al restaurante La Ereta de Dani Frías

La experiencia gastronómica 'Los 7 Magníficos', organizada por el festival de cine y gastronomía Gastro Cinema, ha unido el cine y la alta cocina en una jornada muy especial en la Escuela de Gastronomía Hestia Lucentum de Alicante, con la colaboración de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

Cinco reconocidos restaurantes de la ciudad —Plaza Canalla, La Ereta, Gastrobar Óscar y Jorge, Terre y Vituco— han participado en esta competición creativa en la que cada equipo, formado por chef y ayudante, ha elaborado dos platos principales y un postre en formato degustación, inspirados en el clásico del cine, 'Los siete magníficos'.

Cada propuesta ha sido valorada por un jurado compuesto por 12 expertos del ámbito gastronómico, turístico y cultural, que han evaluado aspectos como la originalidad, el sabor, la presentación y la conexión con el séptimo arte.

El restaurante La Ereta, con su chef Dani Frías, ha sido el ganador del Premio Gastro Cinema 7 Magníficos. Su menú que cumplía con los ingredientes estipulados en las bases: un entrante con corvina REX de origen crianza en El Campello; un plato principal con setas frescas de temporada y, por último, para el postre, se ha utilizado en la elaboración la almendra Marcona.

El jurado ha estado formado por Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA); Blanca Azorín y Víctor, de Bodegas Bocopa; Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; Juana Jordá, directora del Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia (Gasterra); Celia Meseguer, jefa de Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Alicante; Violeta Trives, directora de eventos del restaurante Teselas; Alberto García, de Marcos Automoción KIA; Vicente Seva, director de Gastro Cinema; Enrique Rodríguez, de Coca-Cola; Tomás Barreda, de Estrella Galicia y David Seva, director de Alicante Smartphone Film Festival.

«Ha sido un éxito de convocatoria y una gran idea este evento para poner en valor los restaurantes de Alicante, para que la gente conozca el gran trabajo que hacen por la ciudad. Cada cada chef ha preparado su entrante, un primer plato y un postre, todos elaborados con productos de Alicante. Estamos ya preparando la próxima edición de 'Los Siete Magníficos'», ha comentado Gabriela Córdoba, presidenta de ARA.

«'Los 7 Magníficos' ha puesto en valor la capacidad de los chefs alicantinos para reinterpretar el cine a través de la cocina, combinando técnica, emoción y producto local en una experiencia de formato único que refuerza el carácter innovador de Gastro Cinema. Una experiencia muy enriquecedora que espero repitamos los próximos años», ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

«Un año más es un gusto recibir en Hestia Lucentum a Gastro Cinema, un festival que marida el cine y la gastronomía. Ha sido maravilloso tener a estos chefs y sus ayudantes mostrando en este evento su talento al ofrecer al jurado una muestra de su creatividad en cada plato», ha comentado Jaime Seva, director de Hestia Lucentum.

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.