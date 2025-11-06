Alicante busca cruzar el charco y venderse como destino turístico en Estados Unidos British Airways detecta un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en Londres para realizar el trayecto entre Gatwick y Alicante-Elche

Se abren las posibilidades de un gran país para Alicante, casi un continente: los Estados Unidos de América. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha sacado en claro de su presencia en la feria World Travel Market de Londres (WTM) el interés de los turistas estadounidenses por la ciudad. Una atracción que los responsables locales van a explorar con profundidad en próximas fechas.

Vuelve el viejo sueño de disponer una ruta aérea directa entre Alicante y Estados Unidos (previsibemente Nueva York, en la Costa Este) a través de British Airways. Tras un primer contacto, desde la compañía de bandera británica han detectado un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en Londres para realizar el trayecto Gatwick-Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

La concejal de Turismo, Ana Poquet, ha explicado que «ya estábamos detectando una mayor presencia de turismo americano y, sobre todo, el creciente interés de empresas estadounidenses por el turismo MICE en la ciudad, de manera que es un fenómeno que debemos analizar y potenciar». De ahí, que se vaya a profundizar en próximas reuniones.

Este jueves finaliza la World Travel Market de Londres, una de las mayores del mundo del sector turístico. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha mostrado su oferta para el mercado 'city break' o de escapada de fin de semana, el turismo gastronómico, el de congresos y eventos (MICE) y el deportivo principalmente.

Poquet ha calificado de «muy positiva la presencia de Alicante en la donde un año más venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square, al ser el británico nuestro principal mercado pero en la que aprovechamos también para avanzar en otros como el estadounidense, el irlandés y el polaco».

La edil y técnicos del Patronato de Turismo han mantenido una quincena de reuniones en tres días con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje, consultoras del sector y prensa especializada. Además, Alicante ha sido protagonista en esta World Travel Market con su título de Capital Española de la Gastronomía.

Tres alicantinos, Joaquín Baeza Rufete (estrella Michelin), Pablo Montoro (sol Repsol) y Paco Torreblanca compusieron el menú para la presentación de destino gastronómica organizada por Turisme Comunitat Valenciana en Londres con el objetivo de captar turismo gastronómico.

La campaña promocional de Alicante en Londres consiste en la aparición de frases de «Spain Says» en una gran pantalla en Leicester Square similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid. En esta ocasión se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con nuestro clima y playas como reclamo turístico y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción de Alicante Capital de la Gastronomía 2025, con el humor como protagonista.

Por ejemplo se podrá ver 'In Alicante we don't say 18.00 pm, we say «It's still beach time» and I think it's beautiful'. (En Alicante no decimos son las 6 de la tarde, decimos «todavía es la hora de la playa» y creo que es precioso). El impacto previsto es de 250.000 visualizaciones diarias desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre.