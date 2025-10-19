Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El portavoz de Infraestructuras del GPP en Les Corts, Joserra González de Zárate, durante una intervención. PPCV

El PPCV denuncia la «escasa inversión» de Adif en la Comunitat y exige la dimisión de Óscar Puente

El grupo popular asegura que la Comunitat solo recibirá un 1,5% de las inversiones previstas por Renfe hasta 2030 para solventar incidencias

H.M.

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:32

Comenta

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha denunciado la «escasa inversión» de Adif en la Comunitat Valenciana y ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusan de «abandonar» a los valencianos: «Solo sabe tuitear mientras nos deja en el vagón de cola en los transportes, con continuos retrasos, cancelaciones y mal servicio».

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha manfiestado que la Comunitat Valenciana apenas recibirá un 1,5% de las inversiones previstas por Renfe para solventar incidencias. «Estamos ante una muestra más del sectarismo del Gobierno de España y del desprecio y abandono al que somete a la Comunitat Valenciana», ha clamado el popular.

El parlamentario ha lamentado que «de los 1.000 millones de euros que Renfe ha anunciado que invertirá hasta 2030 para el mantenimiento a nivel nacional, la Comunitat Valenciana solo recibirá 15 millones, lo que demuestra que al ministro de Transportes, Óscar Puente, no le importan las continuas averías y retrasos padecidos en diversas líneas de Cercanías de la Comunitat. El flamante Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030 orilla a la Comunitat Valenciana».

El portavoz popular ha señalado que «volvemos a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que solo sabe tuitear mientras nos deja en el vagón de cola en los transportes, con continuos retrasos, cancelaciones y mal servicio. Esta situación de ausencia de inversión no solo se da en Cercanías sino también en la alta velocidad y en los aeropuertos».

González de Zárate ha argumentado que «la falta de mantenimiento, la desorganización, la falta de inversión y el uso partidista de Adif y Renfe es el sello personal de la gestión del ministro Puente. El Gobierno socialista ha abandonado el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, nuestras cercanías, mientras todo lo invierten en las Rodalíes de Cataluña».

En este sentido, el diputado popular ha recordado que «todavía no ha terminado el proceso de reconstrucción de Cercanías en la zona DANA, sin fecha para recuperar la línea C3, donde hay localidades tan significativas como Buñol, Chiva, Utiel o Cheste que todavía siguen sin estar habilitadas».

