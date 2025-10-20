La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta Un litoral que se esfuma con la lluvia y resurge gracias a una ingeniería oculta bajo el mar

Adrián Mazón Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 07:23

Cuando la dana 'Alice' azotó Alicante con lluvias fuertes e intensas durante el puente de octubre, muchos vecinos creyeron que la playa de la Albufereta había desaparecido para siempre.

La imagen, habitual en estos episodios, fue impactante. El tramo central se hundió bajo el agua, eliminando de un plumazo la franja de arena que separa el paseo del mar.

La playa de la Albufereta regenerada, sin arena y el Barranco del Juncaret. SHOOTORI/MIRIAM GIL ALBERT

Para quien paseaba por allí, la escena recordaba una laguna interior, una especie de balsa accidental donde antes había toallas, sombrillas y pasos descalzos.

Pero lo que parece una desaparición no es más que un acto natural de supervivencia. La Albufereta, ubicada en la desembocadura del Barranco del Juncaret, no retrocede, sino que respira.

Una estructura invisible

Esta playa de Alicante cuenta con un curioso método de ingeniería que permite que el agua acumulada arrastre la arena mar adentro, siguiendo un diseño que pocos conocen. Es ahí donde, invisible a la vista, existe un lecho preparado para renacer.

A diferencia de otras playas urbanas que dependen de aportes artificiales de arena, la Albufereta ha sido intervenida con una base técnica especial. Bajo su superficie existe una estructura invisible que actúa como una red.

Después Antes Regeneración de la playa de la Albufereta. MIRIAM GIL ALBERT/SHOOTORI

Cuando las lluvias empujan los sedimentos hacia el mar, esta plataforma guía el retorno del material con las mareas. La playa no muere. Migra, se esconde y, luego, vuelve.

Pasados los temporales, la arena comienza a reaparecer. Se acumula en los laterales, como si la corriente la colocara a resguardo para después ser rescatada. Entonces entran en acción los operarios del servicio municipal. Con palas y tractores redistribuyen ese tesoro disperso, reconstruyendo el aspecto original.

Ampliar Los servicios municipales redistribuyen la arena. AA

Este fenómeno, que puede parecer mágico para el visitante, es en realidad un ejemplo de ingeniería costera aplicada al paisaje. Una estrategia sostenida en el tiempo que permite mantener viva una playa sin condenarla a intervenciones constantes. Un equilibrio entre la fuerza natural y la mano humana.

Otras playas de Alicante

En otras playas de Alicante como la de San Juan, el sistema es distinto. Allí, la arena asciende hacia el paseo formando pequeñas dunas controladas. Es un método para contenerla dentro del arenal y evitar que el viento la arroje a la calzada.