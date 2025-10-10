Alicante levanta las restricciones por la dana Alice El Ayuntamiento reabre mercadillos, Castillo de Santa Bárbara, parques y autoriza competiciones deportivas; aunque se mantiene la alerta naranja y recomienda precaución

El Ayuntamiento de Alicante ha levantado desde las 8.00 horas de este sábado todas las medidas restrictivas aplicadas por la dana Alice, tras la evolución favorable del temporal y la rebaja del nivel de alerta de rojo a naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat desde las 18.00 horas del viernes.

Con esta actualización, el Consistorio ha autorizado la reapertura y el funcionamiento de los mercadillos, así como del Castillo de Santa Bárbara y de los parques y jardines de la ciudad.

También se ha levantado la suspensión de las actividades deportivas tanto al aire libre como en instalaciones cerradas. No obstante, el Ayuntamiento ha advertido de que la autorización podrá revisarse si cambian las condiciones meteorológicas, especialmente en el caso de partidos entre menores.

El cobro del aparcamiento en la zona ORA, suspendido el viernes para limitar la circulación de vehículos, ha vuelto a activarse este sábado. Asimismo, se han reabierto las playas del municipio, salvo la de la Albufereta, que seguirá cerrada hasta la reparación de los daños ocasionados por el temporal. El baño se mantiene condicionado al color de la bandera en cada playa.

Por otra parte, se ha decidido mantener abierto hasta las 8.00 horas del domingo el Centro de Acogida para Personas Sin Hogar (CAUS), garantizando asistencia a quienes lo necesiten.

El Ayuntamiento ha insistido en recomendar «máxima prudencia» a la población y seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales. El Cecopal y el Plan Municipal de Emergencias continúan activos, coordinando los servicios de seguridad para supervisar la situación. El Consistorio ha recordado que estas medidas podrán adaptarse en función de los cambios que registre el pronóstico meteorológico.