Ninguno de los 'tuc tuc' que circulan por Alicante están matriculados en la Comunitat El Ayuntamiento prepara una ordenanza para regular la circulación de estos vehículos por toda la ciudad

El negocio de los 'tuc tucs', la nueva atracción muy demandada en Alicante, es muy beneficioso. Este particular sistema de transporte se ha multiplicado en la ciudad a la par que también aumentan los visitantes, especialmente los cruceristas, que en unas pocas horas se recorren cómodamente las partes más significativas de Alicante.

Con 'tours' de entre una y tres horas, en una mañana pueden visitar los principales atractivos de la ciudad: parten desde la Plaza del Mar y, según el itinerario contratado, se puede ver el Castillo de Santa Bárbara, el Marq, la Plaza de Toros, Luceros, San Roque o el Mercado Central, entre otros. Se contratan de uno a cuatro pasajeros. Es decir, parejas de personas mayores pueden ver casi toda la ciudad que de otra manera difícilmente podrían.

Sin embargo, la proliferación de estos vehículos ya ha causado más de un trastorno en la ciudad. Diversos colectivos como taxistas, conductores de autobuses o, incluso, hosteleros se han quejado de que estos pequeños motocarros, casi todos eléctricos, carecen de licencias, circulan con publicidad que en otros sectores implicaría un pago por ocupación de la vía pública. provocan interrupciones de tráfico inesperadas, ralentizan la circulación o se meten en zonas que deberían ser peatonales. Son algunas de las cuestiones sobre las que ha preguntado Vox en el pleno municipal.

El Ayuntamiento de Alicante ya está tomando medidas. La Policía Local de Alicante ya ha montado una nueva unidad especializada en Tráfico y Transporte. Dos mandos y 16 agentes están asignados a esta nueva unidad, con los que se persigue el intrusismo, entre otros ámbitos de competencia municipal. Además, el equipo de gobierno ha prohibido el acceso de los 'tuc tuc' al Casco Antiguo.

Esas restricciones se ampliarán a toda la ciudad cuando se termine la regulación de este negocio, como ya avanzó el alcalde, Luis Barcala, y este jueves ha corroborado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, en el pleno municipal. Pero el Ayuntamiento se ha encontrado con un problema: ninguno de los 'tuc tuc' que criculan en la Comunitat Valenciana, tampoco en Alicante, están matriculados en la autonomía.

Vienen de otras partes de España, donde están registrados pero que no trabajan, y «vienen a la costa a hacer negocio», ha asegurado De Juan. La regulación en la que trabaja en Ayuntamiento incluye todas las materias que preocupan al sector: condiciones de circulación, homologaciones, seguridad, zonas autorizadas, limitaciones para la actividad y detalles jurídico-técnicos, etcétera. En fin, todas aquellas que sean «de competencia municipal». El texto, al parecer, se encuentra a la espera del informe jurídico pertinente para aprobarlo en primera instancia.