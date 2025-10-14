Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un 'tuc tuc' aparcado en una zona prohibida cerca del Ayuntamiento. PSOE

Los taxistas de Alicante reclaman que la regulación de los 'tuc-tuc' se haga de manera urgente

El sector no entiende la proliferación de estos vehículos en un «limbo legal»

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 17:24

Los taxistas de Alicante también se han sumado a la reclamación de una normativa específica en la ciudad que regule los 'tuc tuc'. El presidente de Radio Tele Taxi de Alicante, Paco Sánchez, se muestra desconcertado ante la proliferación de estos vehículos que sobreviven en un limbo legal, acogiéndose a la legislación nacional y «ocupando la vía pública sin regulación local alguna».

Según explica este conductor, la normativa establece que este tipo de transporte solo puede ofrecer un trayecto específico con un precio cerrado. Sin embargo, la realidad es otra. «Tenemos fotografías de 'tuc-tuc' llevando maletas por la carretera camino de San Vicente o, cuando hay conciertos, trabajando como un servicio regular conectando con la ciudad», asegura Sánchez.

Desde la entidad recuerdan que el pleno de junio aprobó una declaración a propuesta del grupo socialista en la que se apoyaba al sector del taxi y se prometía una regulación. Tras ese momento, mantuvieron una reunión con el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, y están a la espera de una segunda cita para conocer en qué situación se encuentra la normativa.

El Ayuntamiento ya anunció este lunes 6 de octubre que está preparando una regulación específica con la que espera zanjar de raíz el problema suscitado.

No obstante, Sánchez afirma que el texto está pendiente del informe jurídico y que se busca un modelo similar al de Benidorm. «Las medidas allí son mucho más estrictas y parece que así ya no les interesa ejercer el trabajo», destaca.

Unos turistas en uno de los 'tuc tuc' que se ofertan en Alicante. A.M.

Además del centro tradicional, donde la proliferación de estos vehículos choca con el espíritu peatonal de la zona, otro de los puntos conflictivos es la terminal de cruceros del Puerto de Alicante. «A la salida de la zona se ponen en cualquier sitio y captan a la gente de cualquier manera», denuncian desde el sector.

Falta de control y sanciones

También critican que a la falta de regulación se suma la falta de control. «En el castillo de Santa Bárbara hacen espera allí, mientras que a nosotros nos meten prisa hasta para dejar a los clientes», lamenta Sánchez. Consideran, además, que aunque existen sanciones, no son suficientes para «la cantidad de infracciones que cometen» y que la reacción de la administración en este aspecto ha sido muy tibia.

Desde el sector del taxi alicantino reclaman que su actividad está totalmente regulada «hasta el último extremo». Mientras los conductores profesionales deben cumplir con requisitos en cuanto a carnés, licencias o publicidad, los 'tuc-tuc' operan sin regulación municipal que los ampare. La normativa a la que deben acogerse es tan confusa que algunos se aprovechan de ese vacío, recalcan desde el colectivo de taxistas.

«La ley es muy precisa y no entendemos cómo este tipo de vehículos, amparándose en un limbo legal, están dando un servicio, ocupando la vía pública y generando problemas», remarca Paco Sánchez.

