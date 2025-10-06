Alicante prepara una regulación para los 'tuc tuc' El Ayuntamiento impulsa una normativa que acabará con las «lagunas legales» de este tipo de vehículos

El Ayuntamiento de Alicante ha tomado cartas ante la proliferación de 'tuc tuc' en las zonas más turísticas de la ciudad. Por lo pronto, el consistorio ha denunciado el aparcamiento ilegal de estos vehículos en lugares como los alrededores de la plaza de Santa Cruz, pero no es la única medida que planea. El alcalde, Luis Barcala, ha avanzado este lunes que ya se está trabajando en una normativa con la que se pretende acabar con las «lagunas legales» existentes en este tipo de negocios.

A preguntas de los periodistas, el primer edil ha remarcado que, en una ciudad turística como Alicante, las empresas del sector deben operar «de forma ordenada» y «bajo una regulación». Algo que, reconoce, no siempre ocurre, como en el caso de los 'tuc tuc', donde existe un vacío. «El sector tiene que trabajar con seguridad, algo que dan las normas; así todos sabemos a qué atenernos», ha señalado.

«En muchos casos, a los conductores de este tipo de vehículos ni siquiera se les exige una licencia específica, o portan una publicidad que, en otros sectores, requiere un pago por ocupar la vía pública, y aquí no», ha explicado Barcala. En cuanto a los 'tuc tuc', el alcalde reconoce que son muchos los detalles que se están estudiando y trabajando para dar una respuesta. «Supone un agravio comparativo con otros sectores también turísticos que operan bajo una regulación clara», ha concluido.

Un sector turístico «regulado»

Barcala ha recordado el esfuerzo del consistorio por establecer nuevas normativas en el ámbito turístico que afronten los principales retos que plantea. «Apostamos por un crecimiento sostenido de un sector muy importante para la economía alicantina por su producción y el empleo que genera, pero que debe ser sostenible», ha afirmado. «Es nuestra responsabilidad ordenar aquellas cuestiones que pueden no dar el resultado esperado, como los apartamentos turísticos o el uso del espacio público por los 'tuc tuc'», ha añadido el alcalde.

Alicante aplica desde principios de año una moratoria de las licencias a los apartamentos turísticos que durante el verano se amplió también a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues.

Con esta medida el consistorio busca «buscamos garantizar el acceso a la vivienda de los alicantinos, el equilibrio entre residentes y turistas, así como garantizar los usos comerciales, para que Alicante siga funcionando de forma como ciudad y como destino turístico», explicó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez en el Pleno municipal de julio.