Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
Un 'tuc tuc' en la calle Villavieja de Alicante. A.M.

Alicante prepara una regulación para los 'tuc tuc'

El Ayuntamiento impulsa una normativa que acabará con las «lagunas legales» de este tipo de vehículos

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:04

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante ha tomado cartas ante la proliferación de 'tuc tuc' en las zonas más turísticas de la ciudad. Por lo pronto, el consistorio ha denunciado el aparcamiento ilegal de estos vehículos en lugares como los alrededores de la plaza de Santa Cruz, pero no es la única medida que planea. El alcalde, Luis Barcala, ha avanzado este lunes que ya se está trabajando en una normativa con la que se pretende acabar con las «lagunas legales» existentes en este tipo de negocios.

A preguntas de los periodistas, el primer edil ha remarcado que, en una ciudad turística como Alicante, las empresas del sector deben operar «de forma ordenada» y «bajo una regulación». Algo que, reconoce, no siempre ocurre, como en el caso de los 'tuc tuc', donde existe un vacío. «El sector tiene que trabajar con seguridad, algo que dan las normas; así todos sabemos a qué atenernos», ha señalado.

«En muchos casos, a los conductores de este tipo de vehículos ni siquiera se les exige una licencia específica, o portan una publicidad que, en otros sectores, requiere un pago por ocupar la vía pública, y aquí no», ha explicado Barcala. En cuanto a los 'tuc tuc', el alcalde reconoce que son muchos los detalles que se están estudiando y trabajando para dar una respuesta. «Supone un agravio comparativo con otros sectores también turísticos que operan bajo una regulación clara», ha concluido.

Un sector turístico «regulado»

Barcala ha recordado el esfuerzo del consistorio por establecer nuevas normativas en el ámbito turístico que afronten los principales retos que plantea. «Apostamos por un crecimiento sostenido de un sector muy importante para la economía alicantina por su producción y el empleo que genera, pero que debe ser sostenible», ha afirmado. «Es nuestra responsabilidad ordenar aquellas cuestiones que pueden no dar el resultado esperado, como los apartamentos turísticos o el uso del espacio público por los 'tuc tuc'», ha añadido el alcalde.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Alicante aplica desde principios de año una moratoria de las licencias a los apartamentos turísticos que durante el verano se amplió también a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues.

Con esta medida el consistorio busca «buscamos garantizar el acceso a la vivienda de los alicantinos, el equilibrio entre residentes y turistas, así como garantizar los usos comerciales, para que Alicante siga funcionando de forma como ciudad y como destino turístico», explicó la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez en el Pleno municipal de julio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente
  2. 2 Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros
  3. 3 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
  4. 4 Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF
  5. 5 El Ayuntamiento de Alicante negocia con Vox un refuerzo de la limpieza
  6. 6 Segundo accidente de tráfico en menos de 24 horas en Alicante tras un choque frontal en la carretera de les Rotes
  7. 7 El horno de Alicante que guarda el secreto de las mejores toñas y monas: una receta familiar que pasa de padres a hijos
  8. 8 Alicante descubre la mejor tortilla de patatas de España... y no lleva cebolla
  9. 9 Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT
  10. 10 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante prepara una regulación para los 'tuc tuc'

Alicante prepara una regulación para los &#039;tuc tuc&#039;