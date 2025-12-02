Estos son los días de apertura de los mercados de Alicante durante el puente de diciembre y Navidad El Ayuntamiento también autoriza la ampliación de horarios para atender el incremento de pedidos

Adrián Mazón Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

No hay nada que frene la actividad de los mercados municipales y mercadillos de Alicante. Ni siquiera las fiestas de Navidad y el puente previo, de este fin de semana. Y es que con el fin de que los alicantinos y alicantinas puedan abastecerse con productos de proximidad, el Ayuntamiento ha autorizado nuevos días de apertura.

El primero de ellos será este sábado 6 de diciembre, festivo por ser el Día de la Constitución. Los cuatro mercados municipales y los mercadillos de los barrios de Alicante podrán abrir durante la jornada, en sus horarios habituales, para facilitar las compras de proximidad.

De este modo, los mercados municipales Central, Babel, Benalúa y Carolinas abrirán sus puertas entre las 7 y 15 horas durante este sábado 6 de diciembre, inicio del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción de Alicante, al ser un festivo autorizado en la Comunitat para establecimientos comerciales por la Campaña de Navidad.

Lo mismo sucederá en los mercadillos de venta al aire libre que se reparten por los barrios de la ciudad, como Benalúa, José Manuel Gosálbez-Teulada, Babel y Carolinas. Estos mantendrán abiertos sus cerca de 600 puestos entre las 8 y 14 horas de este sábado para facilitar las compras, ya que el 34% venden productos de alimentación.

La concejala de Mercados, Lidia López, ha resaltado la medida porque «comprar en nuestros mercados municipales significa apostar por la calidad, el trato cercano y los mejores productos de kilómetro cero, acudir al comercio local tradicional es muy importante para mantenerlo activo y promocionarlo».

Apertura de mercados en Navidad

El Ayuntamiento de Alicante también ha autorizado la apertura extraordinaria de los mercados municipales el martes 23 de diciembre, con un horario ampliado hasta las 17 horas. Solo Benalúa se mantendrá en su horario habitual.

Además, se amplía el horario de accesos y permanencia de los comerciantes de los cuatro mercados municipales en el interior de los mismos, del 20 al 23 de diciembre, adaptado a la presencia y necesidad de los mismos.

Desde la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales, agradecen estas aperturas ya que son momentos importantes de ventas y siempre funcionan muy bien, la Navidad y festivos como Nochebuena unos de los días con más afluencia de público.

Limpieza durante la Navidad

Con motivo de estas aperturas se contará con la colaboración del servicio de Infraestructuras y Mantenimiento, Limpieza y Gestión de Residuos para el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza en los interiores de los mercados y baños, el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza exterior de los mercados municipales, un servicio de seguridad y, en el caso del Mercado Central, además, disponer del servicio del compactador.