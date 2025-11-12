El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal Los 32 puestos se trasladan temporalmente a la calle Miguel Hernández durante los dos meses de actuaciones

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:49 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

El mercadillo de Babel, en Alicante, cambiará de ubicación de forma temporal a partir de la próxima semana. ¿El motivo? El inicio de las obras del nuevo aparcamiento en el mercado municipal, que durarán cerca de dos meses.

Estas actuaciones afectan a los 32 puestos de venta ambulante -entre ellos, de fruta, verduras, productos de proximidad y textil-, que pasarán a ubicarse en el tramo de la calle Miguel Hernández, comprendido entre las calles Asilo y Hermanos Machado.

Durante los dos meses de obras en el aparcamiento, el mercadillo seguirá funcionando con normalidad los jueves y sábados, los mismos días de siempre, aunque en su nuevo emplazamiento, cerca de su lugar tradicional.

Ampliar Reunión con los comerciantes del mercadillo de Babel. AA

Ante el inicio de las obras, la concejala de Mercados, Lidia López, ha mantenido una reunión con los responsables de los puestos del mercadillo de Babel para informarles de su traslado provisional mientras se ejecutan los trabajos.

El nuevo aparcamiento de Babel

El nuevo aparcamiento del Mercado Municipal de Babel es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Alicante, dentro de sus acuerdos con Vox, que dotará a la zona de 135 plazas de estacionamiento y mejorará los accesos tanto para clientes como para comerciantes.

Este futuro parking en superficie contará con un doble control de acceso y un diseño que facilitará tanto el estacionamiento de los clientes como las labores de carga y descarga de los comerciantes.

Ampliar Planos del nuevo aparcamiento del Mercado de Babel. AA

Las obras, con un presupuesto de 129.917 euros, contemplan la creación de 53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos plazas para personas con movilidad reducida (PMR) en la zona principal. Además, en el área destinada al mercadillo se habilitarán otras 64 plazas para coches, 10 para motos y 2 adaptadas para PMR.

El acceso principal al aparcamiento se realizará desde la calle Asilo, con barreras automáticas electromecánicas, mientras que se mantendrá un acceso adicional para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno, además de los actuales pasos peatonales.

Una actuación que renueva el entorno del mercado

El proyecto forma parte de un acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno municipal y el grupo Vox, aprobado en la segunda modificación de créditos de julio. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende mejorar la movilidad, dinamizar el comercio local y revitalizar uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad.

El Mercado Municipal de Babel, inaugurado en 1972, es el segundo más grande de Alicante, con más de 3.400 metros cuadrados y 52 unidades comerciales activas. Su renovación supone un paso más en el plan de modernización de los mercados municipales impulsado por el consistorio.