Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Junts utiliza la citación del Senado para escenificar su ruptura con Sánchez: «Es usted como Houdini o un trilero»
Mercadillo de Babel. TA

Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?

Los únicos puestos que abrirán este sábado 1 de noviembre serán los de flores del Mercado Central

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:09

Comenta

El 'no puente' de Todos los Santos, este sábado 1 de noviembre, ha obligado a buscar nueva fecha para los mercadillos de los barrios de Alicante. Los puestos cambian de día, al contar con permiso municipal para ejecutar una apertura extraordinaria diferente al sábado.

En este sentido, los cuatro mercadillos de venta ambulante de Babel, Benalúa, Carolinas y José Manuel Gosálbez-Teulada adelantan su día fijo y abrirán, de forma extraordinaria, este viernes 31 de octubre en sus calles y plazas, en los horarios habituales de 8 a 14 horas.

Así lo ha determinado el Ayuntamiento de Alicante para facilitar las compras de alimentos y productos de proximidad en la ciudad de cara al festivo de Todos los Santos. «Ofrecemos así una alternativa y facilitamos a los ciudadanos que puedan realizar sus compras», ha explicado la edil de Comercio, Lidia López.

Esta iniciativa está contemplada en la Ordenanza municipal, comprobando que la apertura extraordinaria resulta «positiva». Por ello desde la Concejalía de Comercio y Mercados han reorganizado el calendario de mercadillos a petición de los comerciantes.

Puestos de flores del Mercado Central de Alicante

Los únicos puestos que abrirán este sábado 1 de noviembre serán los de flores en la plaza del 25 de Mayo, ubicada a las espaldas del Mercado Central de Alicante. Con ello se pretende «facilitar a los ciudadanos que puedan adquirir flores» para llevarlas al cementerio y depositarlas en las tumbas de sus seres queridos.

Puestos de flores en el Mercado Central de Alicante. AA

De este modo, los puestos de flores del Mercado Central se mantendrán también abiertos en el día festivo, de 7 a 15 horas, este sábado 1 de noviembre, por la alta demanda y gran afluencia de clientes que acuden a comprar este día festivo en Alicante.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Esta iniciativa también está contemplada en la Ordenanza municipal. «Desde la administración debemos impulsar e incentivar todas las iniciativas necesarias para apoyar y fomentar las compras en nuestros establecimientos de proximidad con el objetivo de promocionarlos, y a su vez facilitar a los ciudadanos que puedan adquirir flores este próximo sábado», ha reiterado López.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Hogueras lanzarán una mascletà en el centro de Alicante este domingo
  2. 2 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles
  3. 3 Arranca la nueva ruta de Vueling entre Alicante y Santander
  4. 4 El Centro 14 de Alicante deja de ser solo para Juventud y acogerá las concejalías desalojadas del Palas
  5. 5 Una redada en un local de ocio de un municipio de Alicante acaba con siete detenidos y actas por drogas y armas
  6. 6 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  7. 7 El Teatro Principal de Alicante se prepara para su mayor reforma en décadas con el cambio de butacas como prioridad
  8. 8 El Rey, en el funeral: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros»
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 29 de octubre en Alicante
  10. 10 Cuando el cielo se abrió en Valencia: la solidaridad alicantina tras la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?

Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?