Vuelven los 'rasca y gana' para conseguir gratis un típico cabasset de Alicante en los mercados municipales Con las compras en los mercados municipales se repartirán los boletos para participar

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Ya es Navidad en Alicante, también en los mercados municipales, que estos días comienzan a inundarse de actividad para las compras de Nochebuena, sobre todo. Con este caudal de gente, el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes Concesionarios de Mercados Municipales regalarán 600 cabassets, el típico bolso de compra de esparto alicantino.

La campaña 'La millor despensa del món' se ha puesto en marcha en desde este miércoles en los cuatro mercados municipales (Babel, Benalúa, Carolinas y Central). En estas cuatro lonjas se repartirán los 'rasca y gana' con las compras con los que conseguir 600 cabassets alicantinos. La concejala de Comercios y Mercados, Lidia López, ha presentado la iniciativa animando en Navidad «a comprar producto de calidad en los puestos de nuestros mercados«.

Esta campaña prevé repartir más de 40.000 'rasca y gana' entre los clientes. Es el cuatro año que se impulsa en Alicante y pretende, a su vez, potenciar los pequeños gestos respetuosos con el medio ambiente regalando cabassets, que los clientes podrán utilizar para cargar sus compras y así sustituir las bolsas de plástico.

La presentación se ha realizado en el Mercado de Benalúa y junto a la concejala de Comercio el presidente de la asociación de Comerciantes Concesionarios de Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, resaltó que «la campaña marca la diferencia con un mensaje que suena a casa y a nuestro barrio con los carteles tradicionales de antes diseñados para reforzar la idea de que nosotros los mercados municipales somos diferentes y singulares y la mejor opción comercial para comprar esta Navidad».

Bajo el lema 'La millor despensa del món' se ha preparado esta medida que fomenta las compras, premia la fidelidad y pone en valor el trabajo de sus comerciantes únicos por la cercanía y venta de productos de gran calidad. Además pone el foco en la importancia de sus productos haciendo un giño a los mensajes de antes: «Un grapat de orgullo de barrio»; «2x1 en 'cómo estás' y 'me alegro de verte'», «Una docena de te lo preparo como a ti te gusta», «Medio kilo de esto me acaba de llegar ahora mismito de la lonja». Para la ejecución de los carteles, se ha contado con un artista local especializado en lettering que, ha dado una estética única para darles visibilidad.

La campaña está subvencionada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Comercio y Mercados, la organiza la asociación de Mercados municipales y cuenta con la colaboración de Facpyme. Para participar en el sorteo los clientes deberán realizar una compra en cualquiera de los puestos asociados de los Mercados municipales, el mismo vendedor les entregará un 'rasca y gana' con el que podrá conseguir el cabasset.