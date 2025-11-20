Alicante suma 25 surtidores de agua gratuita: nuevo punto en el mercadillo de Teulada La red de fuentes urbanas sigue creciendo con nuevas ubicaciones en zonas de alta afluencia, mercados y áreas comerciales

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:22 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

Cada día crece más la red de surtidores de agua refrigerada gratuita en Alicante. Este jueves se ha instalado uno nuevo en el mercadillo José Manuel Gosálbez–Teulada. En total, ya hay 25 puntos distribuidos por toda la ciudad en áreas de gran afluencia de personas y turistas. El próximo se colocará en el Mercado de Babel, ampliando este servicio a una de las zonas comerciales más activas de la ciudad.

El nuevo surtidor se ha ubicado en uno de los mercadillos con mayor afluencia de Alicante, que se monta los jueves y sábados y en el que se instalan 373 puestos sobre una superficie de venta de 15.450 metros cuadrados. De esta forma, un mayor número de personas puede aprovechar este servicio gratuito en una zona comercial muy transitada.

Ampliar Nuevo surtidor de agua instalado en Alicante. AA

Además, con esta instalación se contribuye a mejorar la sostenibilidad urbana reduciendo la generación de residuos. Alicante continuará ampliando esta red de distribución, reafirmando su compromiso con un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

Una iniciativa sostenible

El alcalde, Luis Barcala, junto con los concejales de Comercio, Seguridad e Infraestructuras —Lidia López, Julio Calero y Cristina García—, representantes de Aguas de Alicante y ediles del grupo municipal Vox acudieron este jueves al mercadillo para poner en funcionamiento la nueva fuente. Esta medida evita más de 300.000 botellas de plástico al año y fomenta el consumo de agua del grifo como opción saludable.

La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, ha destacado que «esta es una fuente muy demandada», y ha puesto en valor la iniciativa señalando que «va a dar servicio a todos los placeros y a la ciudadanía que realiza sus compras de proximidad en el mercadillo de Teulada, que es el más grande de la ciudad». La edil también anunció que la próxima fuente «se instalará en el mercado de Babel y todas ellas van a tener muy buen servicio y acogida dentro de esta red por la ciudad».

Surtidores instalados Mercado Central, la entrada al Castillo de Santa Bárbara, playas de San Juan, Albufereta, Postiguet y Urbanova, plaza del Ayuntamiento, Ciudad Deportiva, plazas de Navarro Rodrigo, Argel, España, Séneca, Palmeretes, Calvo Sotelo en el Hospital General, Ermita Villafranqueza, Santa Faz, isla de Tabarca, Paseo Joan Fuster, Parque del Palmeral, Museo de Aguas de Alicante y la avenida Villajoyosa.

La iniciativa, impulsada por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento tras un acuerdo del equipo de Gobierno con el grupo Vox, arrancó en julio de 2024 con una fase piloto. La instalación de surtidores ha ido creciendo a lo largo de estos 16 meses en ubicaciones con gran afluencia: zonas céntricas y turísticas, barrios periféricos, áreas deportivas, comerciales y la isla de Tabarca. Desde su lanzamiento, ha tenido una gran acogida ciudadana.