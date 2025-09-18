Polémica en Alicante por un curso de 'instagramers' dirigido a menores de 12 a 16 años Denuncian que el taller municipal fomenta la «dependencia» a móviles y redes sociales en adolescentes al promover estas prácticas en «edades tan tempranas»

Adrián Mazón Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:33 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante ha lanzado un curso para aprender a crear contenidos para la red social Instagram dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años. Se trata de una formación que ha generado polémica al «aumentar la dependencia de los móviles y redes sociales en una franja de población especialmente vulnerable».

Así lo denuncia la organización Juventudes Socialistas de Alicante, cuyos integrantes muestan su «absoluto rechazo» a este taller que «pretende crear niños y niñas influencers». «Consideramos una irresponsabilidad promover este tipo de actividades a edades tan tempranas», critican.

En este sentido, el informe sobre el 'Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes', de Red.es y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), indica que, si bien el 11,3% de los usuarios entre 15 y 24 años se encuentra en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de servicios digitales, esta amenaza aumenta al 33% entre 12 y 16 años.

Así, argumentan que «cada vez más adolescentes sufren problemas de salud mental, ansiedad y acoso derivados del uso abusivo de las plataformas digitales», al tiempo que lamentan que la iniciativa «pretende impulsar la idea de que la aspiración de nuestra juventud es convertirse en influencer».

Contenido del curso de Instagram

El taller 'Conviértete en un Instagramers', organizado por el Centro 14-Concejalía de Juventud y una «academia especializada en educación tecnológica de niños y adolescentes» -según reza el folleto-, se promociona como un «curso creativo donde los participantes aprenden a diseñar, grabar y editar contenido para Instagram».

Ampliar Cartel del curso de Instagram. AA

Entre los objetivos del taller destacan el aprendizaje sobre «imagen personal, narrativa visual y herramientas gratuitas», todo ello para «fomentar la expresión, la colaboración y el uso responsable de las redes sociales».

El desarrollo de este curso de Instagram para jóvenes de entre 12 y 16 años se divide en cuatro sesiones prácticas entre septiembre y octubre con temáticas como: crear un perfil «atractivo», técnicas de encuadre y luz mediante tablet, guionización y grabación de contenido vertical dinámico, y diseño de un post y reel para «un desafío sorpresa» en equipo con «pautas básicas de seguridad digital mientras trabajan».

Piden un cambio de target

Desde Juventud Socialistas de Alicante reclaman a la Concejalía de Juventud un cambio de target para el curso de Instagram. «Este tipo de talleres tendrían sentido dentro de programas de emprendimiento digital enfocados a jóvenes de 18 a 30 años, con herramientas que realmente generen oportunidades laborales y económicas. Sin embargo, aplicarlos a menores supone un riesgo evidente».

«Exigimos al Ayuntamiento que rectifique y que destine los recursos municipales a políticas útiles para la juventud: vivienda, transporte, becas de formación y medidas de emancipación real» Juventudes Socialistas de Alicante

Por ello, «exigimos al Ayuntamiento que rectifique y que destine los recursos municipales a políticas útiles para la juventud: vivienda, transporte, becas de formación y medidas de emancipación real, en lugar de frivolidades que ponen en peligro a nuestros adolescentes».