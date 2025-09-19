Exigen al Ayuntamiento de Alicante elevar a 16 años la edad mínima del polémico curso de 'instagramers' El grupo municipal Vox remarca que en su acuerdo con el equipo de Gobierno se encuentra la lucha contra las adicciones

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:20

La polémica continúa sobre el curso para aprender a crear contenidos para la red social Instagram lanzado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante. La oposición exigirá aumentar la edad mínima para participar en el taller.

Dentro de su programación de actividades, el área municipal ha incluido este polémico taller dirigido a menores de entre 12 y 16 años, edades en que el riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de los servicios digitales aumenta al 33%, según el 'Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes'.

Así, el grupo municipal Vox requerirá al equipo de Gobierno modificar la edad mínima para el taller de 'instagramers', elevándola a los 16 años «e, incluyendo entre las materias impartidas, el uso responsable de las redes sociales», ha señalado la concejala Carmen Robledillo.

En este sentido, desde Vox han expresado su preocupación sobre «la seguridad de nuestros hijos menores a la hora de usar las redes sociales», va más allá de «si les apetece ser 'influencers' o no». Apuntan a que «tiene que ver con los graves peligros a los que se enfrentan y es, precisamente, ahí donde hay que poner el foco».

Robledillo recuerda que entre las medidas acordadas en el pacto presupuestario entre Vox y el PP en el Ayuntamiento de Alicante «se encontraba la lucha contra las adicciones en menores de edad y el uso irresponsable y desmedido de las redes sociales», cuestiones «graves a las que se enfrentan en su desarrollo personal».

Contenido del curso de Instagram

El taller 'Conviértete en un Instagramers', organizado por el Centro 14-Concejalía de Juventud y una «academia especializada en educación tecnológica de niños y adolescentes» -según reza el folleto-, se promociona como un «curso creativo donde los participantes aprenden a diseñar, grabar y editar contenido para Instagram».

Ampliar Cartel del curso de Instagram. AA

Entre los objetivos del taller destacan el aprendizaje sobre «imagen personal, narrativa visual y herramientas gratuitas», todo ello para «fomentar la expresión, la colaboración y el uso responsable de las redes sociales».

El desarrollo de este curso de Instagram para jóvenes de entre 12 y 16 años se divide en cuatro sesiones prácticas entre septiembre y octubre con temáticas como: crear un perfil «atractivo», técnicas de encuadre y luz mediante tablet, guionización y grabación de contenido vertical dinámico, y diseño de un post y reel para «un desafío sorpresa» en equipo con «pautas básicas de seguridad digital mientras trabajan».

Cambio de target y contenido

Desde Juventud Socialistas de Alicante han reclamado también a la Concejalía de Juventud un cambio de target para el curso de Instagram. «Este tipo de talleres tendrían sentido dentro de programas de emprendimiento digital enfocados a jóvenes de 18 a 30 años, con herramientas que realmente generen oportunidades laborales y económicas. Sin embargo, aplicarlos a menores supone un riesgo evidente».

Por ello, «exigimos al Ayuntamiento que rectifique y que destine los recursos municipales a políticas útiles para la juventud: vivienda, transporte, becas de formación y medidas de emancipación real, en lugar de frivolidades que ponen en peligro a nuestros adolescentes».