La fachada del Ayuntamiento de Alicante en una imagen de archivo. Miriam Gil Albert

La edil de Hacienda aclara que Alicante solo podrá usar 5,6 millones del superávit de 2024, no los 155 millones de remanentes

Beldjilali denuncia la «confusión generada por la oposición» y explica la «letra pequeña» del Real Decreto Ley 15/2025

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:21

El Ayuntamiento de Alicante solo podrá disponer de 5.641.759,89 euros, correspondientes al superávit de la liquidación del año 2024, según el Real Decreto Ley 15/2025 del 2 de diciembre, y no de los 155 millones de euros anunciados por la oposición, ha explicado con contundencia la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali.

«La parte más llamativa es que se trata de un decreto de su propio Gobierno y, aun así, la oposición parece no enterarse de lo que dice», ha señalado Beldjilali, quien ha subrayado que los fondos disponibles deben destinarse primero al pago a proveedores y a la amortización de deuda, y solo lo que quede se podrá invertir en proyectos financieramente sostenibles.

La concejal ha recordado que el decreto prioriza la cantidad menor entre superávit y remanente de tesorería, dejando a Alicante con poco más de cinco millones de euros disponibles. «Si la norma permitiera elegir entre remanente o superávit, entonces sí podríamos usar los 155 millones, pero la letra pequeña lo impide», ha añadido.

Beldjilali también ha criticado duramente las declaraciones de la portavoz socialista, Ana Barceló, sobre la necesidad de retirar los presupuestos municipales por no incluir remanentes. «No sabemos si dan ganas de reír o de llorar cuando escuchamos afirmaciones tan indocumentadas. Alicante está obligada a utilizar el superávit, tal como establece el decreto», ha rematado.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali. AA

La edil ha explicado que la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que los ayuntamientos deben usar en primer lugar el superávit o, si es menor, el remanente para cubrir obligaciones pendientes del año anterior. «Solo una vez cubiertas estas obligaciones se podrá destinar el saldo restante a inversiones sostenibles», ha detallado.

Beldjilali ha lamentado «la confusión de la oposición» y ha insistido en que los presupuestos municipales no están desfasados ni son insuficientes por no contemplar los remanentes anunciados erróneamente. «Es una falsedad y un despropósito que han difundido sin fundamento», ha concluido.

