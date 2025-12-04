El PSOE afea al alcalde una ejecución de 23% de los presupuestos 2025 Ana Barceló: «Exigimos a Barcala que aclare por qué deja sin financiación el servicio de estancias diurnas para mayores con dependencia»

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:43 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

La aprobación de los Presupuestos Municipales de Alicante para 2026 parece estar lejos pese a que este miércoles el equipo de gobierno presentó su borrador. A la negativa de Vox, pendiente de que se cumplan los acuerdos de los dos años anteriores, se suma el no del PSOE y sus propuestas por vía enmienda.

La portavoz, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que explique por qué ha dejado sin financiación el servicio de estancias diurnas para personas mayores con dependencia en el presupuesto de 2026. En ese sentido, ha recordado que decenas de usuarios fueron expulsados de ese servicio hace ya cuatro meses y, ahora, el gobierno del PP no ha incluido los fondos necesarios para reactivarlo el próximo año. De hecho, sólo se ha incluido una partida de un euro, destacando que el local en el que se venía prestando el servicio, no cumple los requisitos, según ha expusesto.

Para los socialistas la falta de financiación para ejecutar programas de bienestar social es uno «de los grandes agujeros» del presupuesto para 2026. Explican que, en total, se necesitan 21 millones, pero la Generalitat Valenciana sólo aporta 10,8 millones y, el resto, correspondería al Ayuntamiento. Sin embargo, el propio interventor advierte de que no se han consignado los 10,2 millones de euros que son necesarios para mantener los diferentes programas que viene prestando la administración local.

«Existe un agujero importante en los servicios sociales y el alcalde tiene que aclarar cómo va a hacer frente a esa situación. Si la brecha entre lo que está presupuestado y lo que se necesita no se corrige, existe el riesgo de que se ejecuten recortes. Barcala no puede dejar tiradas a las personas mayores y a las familias en situación de vulnerabilidad, por lo que le exigimos que aclare cuanto antes qué está ocurriendo», ha dicho Barceló.

Mínima ejecución presupuestaria

La portavoz del Grupo Socialista ha desvelado además que, hasta el día 10 de noviembre, el gobierno municipal sólo ha ejecutado el 23,5% de las inversiones previstas para este año. Así, de los 95,1 millones de euros presupuestados (incluyendo el presupuesto inicial y las modificaciones añadidas durante el ejercicio) sólo se han invertido 22,4 millones de euros, dejando sin ejecutar 72,6 millones.

Pese a todo, el alcalde, recalcan los socialistas, ha previsto volver a pedir un préstamo de 6 millones de euros en 2026 para financiar inversiones. «Barcala nos tiene acostumbrados a sus anuncios grandilocuentes, pero las cifras revelan la realidad, que ha dejado sin invertir casi 8 de cada 10 euros cuando encaramos ya la recta final del año», ha criticado Barceló.

«El alcalde sólo ha ejecutado el 23% del presupuesto de 2025 y ha inflado la previsión de ingresos del próximo año para tratar de cuadrar unas cuentas endebles, con pies de barro, que incluyen ingresos inciertos, gastos por debajo de las necesidades reales y menos inversiones», ha añadido.

«Sorprende que la concejala de Hacienda haga un llamamiento público a la responsabilidad del Grupo Socialista cuando pretende sablear a los alicantinos y alicantinas recaudando un 114% más por la zona azul y un 39% más por multas de tráfico, a la par que planifica recortes en inversiones y en servicios públicos. Los presupuestos le cuadran en papel, pero Intervención le hace tantas advertencias por planificar ingresos inflados y por la posibilidad de incumplir la regla de gasto que no parecen unos presupuestos serios ni realistas», ha sostenido la portavoz.

Barceló ha adelantado que el grupo mayoritario de la oposición presentará una batería de enmiendas para defender los intereses y los derechos de los alicantinos y alicantinas, procurando las inversiones necesarias para los barrios y revirtiendo los recortes del PP en áreas esenciales.