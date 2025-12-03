Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
Viviendas de Alicante. SHOOTORI

Alicante duplica las ayudas para bebés y alquiler joven: así cambian los Presupuestos

El Ayuntamiento también incrementa las subvenciones al transporte público para mantener las tarifas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:40

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este miércoles las líneas principales del proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, en los que destaca un incremento en políticas sociales destinadas a jóvenes y familias, con más partida económica para las ayudas.

Las cuentas municipales del próximo año duplicarán las ayudas por nacimiento -el cheque bebé de Alicante-, que pasan de 100.000 a 200.000 euros; y las ayudas al alquiler joven, que se elevan de 120.000 a 240.000 euros. Esta medida se ha impulsado tras el bajo nivel de beneficiarios registrado en la anterior convocatoria.

Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»

Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes

El aumento de estas partidas en los Presupuestos llega después de que el Ayuntamiento de Alicante anunciara una flexibilización de las condiciones del Bono Alquiler Joven.

En la primera convocatoria solo once de los 136 solicitantes han obtenido la subvención, lo que supone que más del 90% de los jóvenes aspirantes -un total de 125 personas- hayan quedado fuera «por incumplir las bases», según explicó la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda.

Este bono, dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, contempla ayudas de hasta 250 euros mensuales, con un máximo de 3.000 euros al año. Para recibir la subvención, los solicitantes deben acreditar el pago del alquiler de la vivienda habitual durante los meses estipulados en las bases de la próxima convocatoria. Los beneficiarios percibirán el importe correspondiente a las mensualidades justificadas.

Con la ampliación presupuestaria y la anunciada flexibilización de requisitos, el Ayuntamiento espera que un mayor número de jóvenes pueda acceder al apoyo económico destinado a facilitar su emancipación.

Subvenciones para el transporte público de Alicante

El Presupuesto 2026 de Alicante contempla también un incremento del 5,15% en las subvenciones al transporte público, que pasarán de 20,9 millones a 21,9 millones de euros. Este refuerzo busca sostener la demanda creciente y mantener tarifas accesibles para usuarios habituales.

