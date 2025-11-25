Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios El Ayuntamiento aprueba los proyectos de remodelación en Colonia Requena, Garbinet y Nou Alacant por 265.000 euros

Alicante impulsa la transformación del supereje deportivo de la Zona Norte con nuevas actuaciones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los proyectos que permitirán la remodelación integral de varias pistas e instalaciones de la Vía Parque y Zona Norte.

Tras poner en marcha la construcción de una plaza polivalente en el barrio Tómbola hace unas semanas, el Ayuntamiento ha acordado acometer una nueva inversión total de 265.255 euros para reformar, con plazo de ejecución de tres meses, más pistas del supereje deportivo de la Vía Parque.

Las actuaciones, enmarcadas en el quinto expediente de modificación de créditos dentro los acuerdos del equipo de Gobierno y Vox, afectarán a espacios deportivos clave en los barrios de Colonia Requena, Garbinet y Nou Alacant, donde se renovarán pistas de fútbol sala, balonmano, baloncesto y minibasket.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García Garri, ha destacado que la adecuación de estas instalaciones «es necesaria para fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable», subrayando que la inversión beneficiará a «miles de vecinos de la Zona Norte».

Actualización del recinto deportivo de Colonia Requena

El primer proyecto aprobado contempla la rehabilitación de las pistas de Colonia Requena, ubicadas junto a la Parroquia de Santa María de los Desamparados. Las obras actuarán sobre el pavimento, el muro perimetral, el equipamiento y la iluminación, sustituyendo los focos existentes por otros más eficientes y luminosos.

A renovar el polideportivo del Garbinet

El segundo de este plan de remodelación incluye la reforma de las pistas del polideportivo Garbinet, donde se reacondicionará el suelo, se renovarán redes parabalones, mobiliario deportivo y alumbrado, cumpliendo con la normativa reglamentaria.

Nuevas gradas y cerramientos para Nou Alacant

En el barrio de Nou Alacant, junto al CEIP Isla de Tabarca, el Ayuntamiento acometerá labores de limpieza, reacondicionamiento del pavimento, instalación de nuevas gradas prefabricadas, sustitución de cerramientos y renovación del equipamiento e iluminación.

Ampliar Pistas deportivas de la Vía Parque. TA El supereje deportivo de la Vía Parque de Alicante La actuación en la pista deportiva de la calle Virgen de los Lirios en el barrio Tómbola para convertirla en una plaza polivalente arranca el supereje deportivo de Alicante, al que se unen en esta zona el polideportivo con un campo de fútbol once del distrito en la calle Penáguila y los campos transversales de Divina Pastora. Así, el supereje de tecnificación deportiva continúa con por los barrios Garbinet, Juan XXIII, 400 viviendas, Virgen del Carmen, Parque lo Morant, Altozano, Los Ángeles y Rabasa. Entre las nuevas instalaciones destaca la construcción de un espacio público de tecnificación entre las glorietas del Gestor Administrativo y del Ilustrador Javier Sáez, además de la actual piscina y los polideportivos de la Vía Parque, junto a la futura Ciudad del Baloncesto promovida por la Fundación Lucentum.