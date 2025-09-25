San Vicente planea convertirse en una «gran ciudad deportiva» Un nuevo campo de fútbol, una pista de atletismo u otro estadio municipal son algunas de las acciones que prevé llevar a cabo

San Vicente tiene claro que el próximo gran paso de la ciudad pasa por poner en marcha un nuevo plan de infraestructuras deportivas que potencien la imagen deportiva del municipio. Se trata de un plan «a medio e incluso largo plazo», según ha declarado el alcalde, Pachi López, en la presentación del proyecto este jueves.

La idea de convertir San Vicente en ciudad deportiva implica la construcción de tres enclaves, según ha explicado el concejal de Deportes, Ricardo Bernabéu. La primera acción consiste en crear un campo de fútbol polifuncional junto al nuevo pabellón deportivo. «En el césped se podrá jugar a fútbol y a hockey. Se construirá siguiendo los requisitos de ambas federaciones», destaca el edil.

También se dividirá de forma estratégica para que en el rectángulo quepan dos pistas de fútbol siete y una de fútbol once, además de construir una zona de grada.

La segunda idea se plasmará junto al campo del Rigas. Allí se planea construir una pista de atletismo y una grada. Además, también se plantea crear otro campo de fútbol y adaptar los espacios a otros deportes olímpicos como el tiro con arco o el rugby u otros deportes como la petanca.

Por último, la propuesta más ambiciosa que se ha presentado ha sido la creación de un nuevo estadio municipal junto a las pistas de pádel del complejo deportivo. La idea es que San Vicente pueda acoger grandes competiciones de fútbol y que no tengan que recurrir al alquiler de otros campos. «Este proyecto se llevará a cabo en tres fases, la primera en la que se crearía la pista, en la segunda las gradas y una tercera en la que se construiría un pumptrack», declara Bernabéu.

Aún no existe un presupuesto o una estimación de la capacidad de los centros deportivos

Según el jefe de servicio de Deportes, Víctor Manuel Bautista, «estas acciones son necesarias ante una creciente demanda deportiva». Ha destacado también la creación del nuevo pabellón, pues «ha aliviado mucho la ocupación, en torno a un 70%».

La primera idea, la del nuevo campo de fútbol, es la más inminente, en palabras del alcalde: «Esperamos poder llevarla a cabo durante esta legislatura». El resto se trata de proyectos conceptuales en los que, por ahora, se ha estudiado qué elementos son viables en cada una de las zonas. Los siguientes pasos, según López, son «adquirir los terrenos y planificar la dotación presupuestaria.

Estas acciones de mejora de las instalaciones deportivas del municipio se suman a las ya llevadas a cabo durante los últimos años. Por un lado, acabar el pabellón municipal de San Vicente y, por otro, las obras que aún se están llevando a cabo en la piscina. «Uno de los objetivos principales del gobierno ha sido convertir a San Vicente en un gran referente deportivo», ha declarado el primer edil.