Parque de la calle Juan de Garay, de Alicante. TA

Un parque 'pet friendly' renovado con más sombras y juegos inclusivos para el Garbinet, en Alicante

Las obras de adecuación también incluyen la reforma de las pistas deportivas y de petanca

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:28

El barrio del Garbinet contará con un parque renovado de cara a los próximos meses. El Ayuntamiento de Alicante reformará las instalaciones del parque de la calle Juan de Garay para aumentar las zonas verdes y adecentar el entorno 'pet friendly'.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de renovación de esta zona verde situada entre las calles Juan de Garay y Bailarín José Espadero, junto a la base de autobuses de Masatusa, con una inversión de 296.025,62 euros.

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de la zona infantil, las reparaciones de pavimentos, marquesinas y vallados, la instalación de una nueva red de riego y la plantación de vegetación.

Parque de la calle Juan de Garay, de Alicante. TA

Las obras renovarán el área acotada para esparcimiento de mascotas, con arbolado, bancos y fuente bebedero, además de reformar la zona de juegos infantiles con elementos inclusivos, adecuar las pistas deportivas con nuevo pavimento y porterías.

También se realizarán reformas en la pista de petanca y se mejorará el vallado y las pérgolas metálicas. En el caso de la zona de mascotas, se instalará vallado perimetral específico, doble puerta de acceso, arbolado de sombra, bancos y bebedero.

Más árboles en una gran zona estancial

Uno de los elementos más destacados será la creación de una amplia área estancial con bancos y sombra, gracias a la plantación de 35 nuevos árboles, con la instalación también de una red de riego modernizada y dos nuevas fuentes.

El proyecto también contempla la reparación de pavimentos deteriorados, la limpieza de grafitis, el pintado de muros perimetrales, así como la instalación de 30 bancos de madera y la mejora del mobiliario urbano.

