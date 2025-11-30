Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen aérea de la villa romana hallada en la Almadraba de Alicante. AA

Alicante saca a la luz su 'Pompeya' desconocida hallada en la fachada litoral

La villa romana descubierta en la Almadraba estuvo habitada durante siete siglos en tiempos de los romanos | El Ayuntamiento reconstruirá parte de las casas para hacerlas visitables

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:38

Comenta

La historia de Alicante podría ser muy diferente a lo que se creía. Los orígenes de la ciudad se encontraban en el asentamiento griego de Akra Leuka, reconvertida en base militar por el general cartaginés Amílcar Barca alrededor del año 231 a.C.. Fueron los romanos, sin embargo, quienes se asentaron de manera definitiva en el entorno, al que nombraron como 'Lucentum', la ciudad brillante, por el intenso sol del Mediterráneo.

Este primigenio origen de la actual Alicante se tenía constatado como fehaciente. Sin embargo, los restos arqueológicos hallados hace unos meses durante las obras de reurbanización en La Almadraba podrían cambiar todo lo que se creía.

Esta 'Pompeya' olvidada no fue sepultada en cenizas por un volcán como el caso de la italiana, pero sí que se le había perdido la pista en el tiempo. Aunque hubo catas en 2009, no fue hasta hace unos meses cuando se descubrió su verdadero potencial.

El yacimiento guardaría relación directa con la cercana Lucentum, aunque con una ocupación más amplia en el tiempo. En la zona se dio una presencia bastante prolongada, entre los siglos III a.C. y el IV d.C. a juzgar por algunos de los materiales encontrados. El momento de mayor esplendor se produjo los siglos I-II d.C., en época altoimperial romana, ya que las cerámicas más lujosas datan de esos momentos.

Imagen principal - Alicante saca a la luz su &#039;Pompeya&#039; desconocida hallada en la fachada litoral
Imagen secundaria 1 - Alicante saca a la luz su &#039;Pompeya&#039; desconocida hallada en la fachada litoral
Imagen secundaria 2 - Alicante saca a la luz su &#039;Pompeya&#039; desconocida hallada en la fachada litoral

Además de las estructuras de viviendas sacadas a la luz, se han descubierto monedas y abundante material cerámico, en algunas ocasiones muy bien conservado, que proporciona una valiosa información de los momentos de ocupación del yacimiento de los que serían los primeros alicantinos. Se han documentado cerámicas campanienses (entre el s. II a.C. y el s. I d.C), cerámicas ibéricas pintadas, monedas del período de Antonino Pío (138-161 d.C.), 'terras sigillatas' de diversa procedencia y tipología con cronologías entre el s. I y III d.C., cerámica de paredes finas del s. I d.C. y cerámica común de diversa tipología y procedencia.

Todas estas construcciones se podrán visitar, una vez se completen las tareas de excavación del yacimiento. Así, está previsto que las estructuras de viviendas encontradas, de las que en estos momentos apenas quedan los cimientos, se recrezcan al menos en algunos puntos para que los visitantes conozcan cómo eran estas estancias. La idea es instalar unas pasarelas peatonales de madera con las que se podrá realizar un recorrido que permita contemplar de cerca estas estructuras, así como paneles con información sobre los hallazgos.

Noticias relacionadas

Alicante renueva su fachada litoral

Alicante renueva su fachada litoral

El proyecto de Alicante que transformará la playa de La Almadraba en un parque como tres estadios Santiago Bernabéu

El proyecto de Alicante que transformará la playa de La Almadraba en un parque como tres estadios Santiago Bernabéu

El futuro de Alicante: un paseo frente al mar de casi 30 kilómetros

El futuro de Alicante: un paseo frente al mar de casi 30 kilómetros

Con este motivo, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado reforzar la inversión en el proyecto de urbanización del entorno de La Almadraba en 938.310 euros, hasta alcanzar un presupuesto de 6.847.191 euros. El objetivo es afrontar los gastos de puesta en valor del yacimiento arqueológico romano encontrado durante los trabajos, así como ejecutar varias mejoras en la gestión de aguas pluviales, instalaciones de riego, juegos infantiles y otros equipamientos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

También contempla mejoras en el sistema de gestión de aguas pluviales para evitar que los vertidos derivados de estas aguas lleguen hasta la playa, así como la incorporación, en la zona de juegos infantiles, de juegos inclusivos, entre otras mejoras. Por otro lado, trasladarán el quiosco situado en Dominio Público Marítimo Terrestre a una zona verde acondicionada con el objetivo de activar el espacio público generado y se sustituirá el edificio de servicios de emergencias del Ayuntamiento existente para evitar su impacto visual actual por una pieza semienterrada con una cubierta vegetal.

Este proyecto de urbanización contempla la regeneración ambiental de La Almadraba y la creación de nuevos espacios de esparcimiento en un área de actuación de 25.000 metros cuadrados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia llega a la provincia este domingo y amenaza la Maratón Elche-Alicante
  2. 2 Alicante se queda sin mesas para Navidad
  3. 3 Así emerge la Ciudad de la Justicia de Alicante: un imponente palacio de cristal que ya impresiona
  4. 4 El mapa definitivo de la Navidad en Alicante: recorrido por luces, puntos de atracciones, rutas de Belenes y planes por la ciudad
  5. 5 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  6. 6 El Hércules de Beto quiere romper en Tarragona su maleficio como visitante
  7. 7 Cortes de tráfico y desvíos por la primera Maratón Elche%u2013Alicante: esto es lo que debes saber
  8. 8 Reabren al tráfico los cuatro carriles de la ronda del castillo de Alicante por Navidad
  9. 9 Sant Jordiet, el pasado fester del nuevo síndic popular en Les Corts
  10. 10 La industria alicantina dispara sus exportaciones a China, Argelia y Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante saca a la luz su 'Pompeya' desconocida hallada en la fachada litoral

Alicante saca a la luz su &#039;Pompeya&#039; desconocida hallada en la fachada litoral