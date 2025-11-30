Alicante saca a la luz su 'Pompeya' desconocida hallada en la fachada litoral La villa romana descubierta en la Almadraba estuvo habitada durante siete siglos en tiempos de los romanos | El Ayuntamiento reconstruirá parte de las casas para hacerlas visitables

José Vicente Pérez Pardo Alicante Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:38 Comenta Compartir

La historia de Alicante podría ser muy diferente a lo que se creía. Los orígenes de la ciudad se encontraban en el asentamiento griego de Akra Leuka, reconvertida en base militar por el general cartaginés Amílcar Barca alrededor del año 231 a.C.. Fueron los romanos, sin embargo, quienes se asentaron de manera definitiva en el entorno, al que nombraron como 'Lucentum', la ciudad brillante, por el intenso sol del Mediterráneo.

Este primigenio origen de la actual Alicante se tenía constatado como fehaciente. Sin embargo, los restos arqueológicos hallados hace unos meses durante las obras de reurbanización en La Almadraba podrían cambiar todo lo que se creía.

Esta 'Pompeya' olvidada no fue sepultada en cenizas por un volcán como el caso de la italiana, pero sí que se le había perdido la pista en el tiempo. Aunque hubo catas en 2009, no fue hasta hace unos meses cuando se descubrió su verdadero potencial.

El yacimiento guardaría relación directa con la cercana Lucentum, aunque con una ocupación más amplia en el tiempo. En la zona se dio una presencia bastante prolongada, entre los siglos III a.C. y el IV d.C. a juzgar por algunos de los materiales encontrados. El momento de mayor esplendor se produjo los siglos I-II d.C., en época altoimperial romana, ya que las cerámicas más lujosas datan de esos momentos.

Además de las estructuras de viviendas sacadas a la luz, se han descubierto monedas y abundante material cerámico, en algunas ocasiones muy bien conservado, que proporciona una valiosa información de los momentos de ocupación del yacimiento de los que serían los primeros alicantinos. Se han documentado cerámicas campanienses (entre el s. II a.C. y el s. I d.C), cerámicas ibéricas pintadas, monedas del período de Antonino Pío (138-161 d.C.), 'terras sigillatas' de diversa procedencia y tipología con cronologías entre el s. I y III d.C., cerámica de paredes finas del s. I d.C. y cerámica común de diversa tipología y procedencia.

Todas estas construcciones se podrán visitar, una vez se completen las tareas de excavación del yacimiento. Así, está previsto que las estructuras de viviendas encontradas, de las que en estos momentos apenas quedan los cimientos, se recrezcan al menos en algunos puntos para que los visitantes conozcan cómo eran estas estancias. La idea es instalar unas pasarelas peatonales de madera con las que se podrá realizar un recorrido que permita contemplar de cerca estas estructuras, así como paneles con información sobre los hallazgos.

Con este motivo, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado reforzar la inversión en el proyecto de urbanización del entorno de La Almadraba en 938.310 euros, hasta alcanzar un presupuesto de 6.847.191 euros. El objetivo es afrontar los gastos de puesta en valor del yacimiento arqueológico romano encontrado durante los trabajos, así como ejecutar varias mejoras en la gestión de aguas pluviales, instalaciones de riego, juegos infantiles y otros equipamientos.

También contempla mejoras en el sistema de gestión de aguas pluviales para evitar que los vertidos derivados de estas aguas lleguen hasta la playa, así como la incorporación, en la zona de juegos infantiles, de juegos inclusivos, entre otras mejoras. Por otro lado, trasladarán el quiosco situado en Dominio Público Marítimo Terrestre a una zona verde acondicionada con el objetivo de activar el espacio público generado y se sustituirá el edificio de servicios de emergencias del Ayuntamiento existente para evitar su impacto visual actual por una pieza semienterrada con una cubierta vegetal.

Este proyecto de urbanización contempla la regeneración ambiental de La Almadraba y la creación de nuevos espacios de esparcimiento en un área de actuación de 25.000 metros cuadrados.