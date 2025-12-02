Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Tumbas y nichos del cementerio de Alicante. SHOOTORI

El cementerio municipal de Alicante tendrá una nueva zona de descanso tras demoler un grupo de nichos

El camposanto también contará con nuevas especies arbóreas de 'Koelreuteria paniculata' en lugar de los chopos previstos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:05

El cementerio municipal Virgen del Remedio de Alicante tendrá una nueva zona de descanso, según ha anunciado la portavoz municipal, Cristina Cutanda, tras el próximo derribo de un grupo de nichos en estado de ruina.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha probado este martes la actuación que permitirá transformar este espacio del camposanto en una nueva área de descanso integrada en la estética de su ampliación.

El proyecto de obras de demolición y acondicionamiento se ejecutará en el entorno del espacio del grupo 26 de nichos del cementario de Alicante, con un presupuesto de 38.900,41 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Eso sí, antes de iniciar la demolición, el Ayuntamiento de Alicante llevará a cabo los trámites administrativos de exhumación y traslado de restos del actual grupo de nichos.

De este modo, se procederá a liberar completamente el espacio antes de ejecutar el proyecto de acondicionamiento del área resultante, con nuevos pavimentos y una distribución que dará continuidad a las zonas ya renovadas del cementerio, mejorando la conexión y armonización del entorno.

Mejoras ambientales en el cementerio de Alicante

El proyecto de obras en el cementerio de Alicante incorpora también la plantación de nuevos árboles con una modificación respecto al diseño original. En lugar de chopos, se plantarán ejemplares de 'Koelreuteria paniculata, una especie más adecuada para el entorno, como ha detallado la portavoz municipal, Cristina Cutanda.

Además, El sistema de riego por aspersión previsto para los jardines del camposanto alicantino se sustituirá por un riego enterrado de bajo caudal y baja frecuencia, más eficiente y sostenible.

