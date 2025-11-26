Alicante proyecta obras en la plaza de toros para 2027 con la idea de cubrir el recinto para conciertos El equipo de Gobierno arrienda el coso para espectáculos taurinos y musicales para un solo año

El Ayuntamiento de Alicante continúa con el desarrollo del proyecto 'Nuevo Centro', que incluye la peatonalización de la calle San Vicente y la creación de una museo internacional en la antigua Fábrica de Tabacos. La idea es crear un gran eje cultural que incluye la plaza de toros como referente para la organización de grandes conciertos.

En este proyecto, el Ayuntamiento ha dado este martes un gran paso y una pista. El primero, la licitación de un contrato para el diseño del futuro museo internacional de Las Cigarrerras. La segunda es el concurso para el arrendamiento de la plaza de toros para actividades taurinas y culturales, aunque solo por un año.

Solo doce meses, ante la presumible intención del Ayuntamiento de Alicante de iniciar obras en el coso de la Plaza de España. «Ese puede ser uno de los motivos», ha desvelado el vicealcalde, Manuel Villar. En estos trabajos, está la intención de cerrar todo el recinto.

El Ayuntamiento de Alicante, según avanzó TodoAlicante, tiene previsto cubrir la plaza de Toros. La actuación permitirá revestir el ruedo -arena, gradas y andanadas- con la intención de ampliar su programación anual. «Es un espacio magnífico que, pese al buen tiempo de Alicante, sin cubrir perdemos oportunidades», destacan fuentes municipales.

Esta es «una posibilidad que debemos abordar» junto a otros espacios que «tenemos ahora mismo en cartera» para su reforma y rehabilitación con el fin de amplificar sus potenciales. Para ello, el Ayuntamiento está buscando «la financiación correspondiente» tanto en fondos europeos como de otras administraciones para cubrir la plaza de toros de Alicante.

«Programación musical de alto nivel»

Esta actuación, además de ampliar las citas que conforman la programación de la temporada de actuaciones y eventos en la ciudad, supondrá también «liberar al ADDA como auditorio para potenciar aún más su programación musical de alto nivel», detallan las mismas fuentes.

La plaza de toros de Alicante triplicó su oferta de conciertos en 2023 con la llegada del ciclo 'Alicante Goldest Legends', un festival de artistas de talla internacional que contó con las actuaciones de míticas voces como las de Dob Dylan, Tom Jones, Alejandro Sanz o Joaquín Sabina.

En esta línea, el coso taurino de la ciudad también sirve -además de albergar conciertos y corridas de la feria de Hogueras- para, como se ha visto durante las últimas Navidades, acoger la pista de hielo, junto a congresos, espectáculos y más ciclos que se han dado cita durante los últimos años.

Así, la instalación de una cubierta que permita techar los 6.920 metros cuadrados de la plaza de Toros de Alicante es uno de los retos a los que se enfrenta la ciudad y el consistorio para funcionar como valor añadido a «toda la programación que está prevista para esta temporada». «Eso hay que potenciarlo y cuando hablamos de habilitar más espacios, la plaza de toros es uno de ellos», recalcan.