Alicante activa 'El Somni' en el Pau 2: el solar ya está vallado y el inicio de las obras del nuevo colegio es inminente La Junta de Gobierno Local aprueba Plan de Seguridad de los trabajos, el último trámite antes de empezar los trabajos

Parcela de 'El Somni', con vallas y cintas que delimitan la zona.

'El Somni' se hace realidad. El Ayuntamiento de Alicante ya ha procedido a vallar el solar donde se construirá este nuevo colegio de Educación Especial de Alicante, tras años de esperas. El inicio de las obras es inminente.

Así lo ha señalado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, tras aprobar en Junta de Gobierno Local el Plan de Seguridad de los trabajos. Este ha sido el último paso antes de adjudicar las obras, las cuales arrancarán este mes de diciembre.

Ampliar Vallado del solar donde se construirá 'El Somni'. MJS

Con ello, las obras del colegio 'El Somni', el barrio del Pau 2-La Torreta de Alicante suma una nueva actuación a las ya existentes en el parque Isla de Corfú con un nuevo aparcamiento o el futuro centro de salud, a la espera también de otras como la ampliación de la Vía Parque o la reforma del IES San Blas.

Hasta el momento, el último movimiento en este solar, el último disponible del entorno urbanizado del barrio, ha sido la instalación de vallas para proceder a las obras de construcción de este nuevo colegio.

De este modo, se da el aviso a los conductores que aparcan de forma provisional en el terreno de la activación del 'Somni', con unas obras que se extenderán durante 22 meses antes de la inauguración del nuevo colegio de Alicante.

Ampliar Recreación del futuro centro 'El Somni'. AA

La construcción de 'El Somni' se incluye en el programa Edificant de la Generalitat y se levantará sobre una parcela municipal de 10.483 metros cuadrados, situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2.

El edificio albergará 12 aulas y tendrá capacidad para 106 alumnos, con una distribución pensada para garantizar la accesibilidad y el bienestar de su comunidad educativa.

Un espacio adaptado, luminoso y abierto al entorno

El colegio se construriá en una única planta de forma cuadrada, organizada alrededor de un patio central abierto que permitirá la ventilación e iluminación natural de todas las estancias. En total, contará con 3.543 metros cuadrados de superficie útil, junto a 1.960 metros cuadrados de zonas exteriores ajardinadas y de juego.

Recreaciones del Somni. AA

Además de las aulas, el centro contará con salas de logopedia, rehabilitación y estimulación sensorial, así como espacios para música, televisión, radio y actividades domésticas. También dispondrá de biblioteca, comedor, enfermería, despachos de orientación psicopedagógica y trabajador social, además de las dependencias para dirección, secretaría y personal docente.

La propuesta busca crear «un entorno educativo que combine funcionalidad, confort y bienestar emocional, con espacios abiertos que favorezcan la autonomía y la inclusión de los alumnos«, según reza el rpoyecto.