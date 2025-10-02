Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un tranvía del Tram de Alicante en la estación de Luceros. SHOOTORI

Oleada de retrasos en el Tram de Alicante por una avería eléctrica

Un fallo de alimentación en una subestación ha dejado sin servicio el tramo entre Luceros y Sangueta

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:53

El Tram de Alicante ha sufrido una avería eléctrica sobre las 16.20 horas de este jueves, la cual ha provocado «retrasos generalizados» en las principales líneas del tranvía, según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

El fallo de alimentación en una subestación de la avenida de Dénia ha dejado ha dejado sin servicio el tramo entre Luceros y Sangueta, afectando a las líneas 2, 3 y 4 en sus distintos sentidos.

Se trata de un problema que, según fuentes de FGV consultadas por TodoAlicante, se ha solucionado antes de las 17 horas y los diferentes tranvías continúan con la marcha hasta aliviar los retrasos producidos por esta avería.

Esta avería eléctrica en el Tram de Alicante llega horas después de suprimir, durante la noche de este miércoles, el servicio en las líneas 4 y 5 por un problema técnico en la playa de San Juan.

Un enclavamiento, que provocó problemas en la señalización y comunicación de los convoyes, obligó a suspender el servicio en estas líneas, ya que el Tram no podía circular.

No obstante, los técnicos de FGV procedieron a su resolución durante la madrugada, quedando concluido este fallo técnico y recuperando a primera hora de este jueves el servicio de ambas líneas del Tram de Alicante en la playa de San Juan.

Otras líneas como la 1, 2 y 3 también se sumaron a los retrasos de la última jornada, según informó la empresa pública de la Generalitat.

