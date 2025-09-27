Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro
Los ciclistas, en el punto de salida. DA

Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro

El 'Trofeo Diputación Escuelas de Ciclismo' reúne mañana a 200 corredores de la provincia

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:56

Las calles de Alicante vuelven a acoger una competición deportiva este domingo, 28 de septiembre, por la mañana. La prueba obligará a cortes de tráfico en varias avenidas y vías principales del centro del casco urbano desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, según informa el Ayuntamiento.

La Concejalía de Movilidad anuncia el corte de tráfico rodado y prohibición de estacionamiento en avenida de la Estación y plaza de los Luceros, habilitando para el tráfico rodado el carril exterior en la media rotonda de Luceros sentido subida (de Federico Soto hacia General Marvá).

Se trata de una nueva edición del 'Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo'. Cerca de 200 corredores de entre 6 y 14 años, de 22 clubes de la provincia, participarán en esta jornada que, como es tradición, pondrá el punto final al calendario de pruebas de esta temporada.

La prueba, que arrancará a las 10 horas, incluye un recorrido urbano de unos 1.000 metros que comenzará a las puertas del Palacio Provincial y continuará en dirección a Renfe. Desde allí, los corredores tomarán de nuevo la Avenida de la Estación hasta la Plaza de los Luceros. El trayecto continuará por General Marvá, en dirección al cruce con Benito Pérez Galdós, para volver a bajar por esta vía hasta llegar a la Diputación de Alicante.

El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha destacado el respaldo de la institución provincial a este tipo de eventos «vinculados al deporte base y que fomentan valores tan necesarios en nuestra sociedad como el respeto, el compromiso, el compañerismo o el espíritu de superación».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El 'Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo', que llega a su XXXVII edición, está organizado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y cuenta con la colaboración de la institución alicantina. Las secciones que participarán en la actividad son promesas (hasta 8 años), principiantes (9 y 10 años), alevines (11 y 12 años) e infantiles (13 y 14 años).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante Gastronómica ofrecerá degustaciones gratis de croquetas y tapas con showcookings en vivo
  2. 2 Supermanzanas, calles peatonales y la rehabilitación de 264 viviendas: Alicante acelera la transformación de Virgen del Remedio
  3. 3 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  4. 4 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  5. 5 Obras en Alicante: estos serán los próximos cortes de calles para asfaltar
  6. 6 Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio
  7. 7 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 26 de septiembre en Alicante
  9. 9 El tasazo de las basuras se podrá reducir hasta un 70% en este municipio de Alicante
  10. 10 Torrecilla: «Tengo fuerzas para todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro

Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro