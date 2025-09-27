Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro El 'Trofeo Diputación Escuelas de Ciclismo' reúne mañana a 200 corredores de la provincia

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Las calles de Alicante vuelven a acoger una competición deportiva este domingo, 28 de septiembre, por la mañana. La prueba obligará a cortes de tráfico en varias avenidas y vías principales del centro del casco urbano desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, según informa el Ayuntamiento.

La Concejalía de Movilidad anuncia el corte de tráfico rodado y prohibición de estacionamiento en avenida de la Estación y plaza de los Luceros, habilitando para el tráfico rodado el carril exterior en la media rotonda de Luceros sentido subida (de Federico Soto hacia General Marvá).

Se trata de una nueva edición del 'Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo'. Cerca de 200 corredores de entre 6 y 14 años, de 22 clubes de la provincia, participarán en esta jornada que, como es tradición, pondrá el punto final al calendario de pruebas de esta temporada.

La prueba, que arrancará a las 10 horas, incluye un recorrido urbano de unos 1.000 metros que comenzará a las puertas del Palacio Provincial y continuará en dirección a Renfe. Desde allí, los corredores tomarán de nuevo la Avenida de la Estación hasta la Plaza de los Luceros. El trayecto continuará por General Marvá, en dirección al cruce con Benito Pérez Galdós, para volver a bajar por esta vía hasta llegar a la Diputación de Alicante.

El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha destacado el respaldo de la institución provincial a este tipo de eventos «vinculados al deporte base y que fomentan valores tan necesarios en nuestra sociedad como el respeto, el compromiso, el compañerismo o el espíritu de superación».

El 'Trofeo Diputación de Alicante Escuelas de Ciclismo', que llega a su XXXVII edición, está organizado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y cuenta con la colaboración de la institución alicantina. Las secciones que participarán en la actividad son promesas (hasta 8 años), principiantes (9 y 10 años), alevines (11 y 12 años) e infantiles (13 y 14 años).