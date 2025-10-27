Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Cortan el tráfico en la ronda del castillo de Alicante por la rotura de una tubería de gas
Unidades de la Policía Local de Alicante restringen el tráfico del lugar del incidente. MIRIAM GIL ALBERT

La avería, provocada por las obras en la zona y ya «controlada», ha obligado a zanjar los dos carriles de la calle Vázquez de Mella, derivando la circulación por la playa del Postiguet

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:45

Gran corte de tráfico en pleno centro de Alicante este lunes. La rotura de una tubería de gas en la calle Vázquez de Mella, sobre las 13.30 horas, ha obligado a interrumpir la circulación en ambos sentidos de esta vía de conexión entre la avenida de Dénia y el corazón de la ciudad.

La avería, producida durante la ejecución de las las obras de de renovación de las canalizaciones del saneamiento urbano, ha obligado a cortar el tráfico en todos los accesos de esta calle de Alicante, a los pies del castillo de Santa Bárbara.

Trabajos de reparación de la tubería en la ronda del castillo. MIRIAM GIL ALBERT
De este modo, la calle Vázquez de Mella ha quedado cortada desde su inicio en la calle Indalecio Prieto hasta su desembocadura en el Mercado Central, a través de la avenida Jaime II, también afectada.

Desde la distribuidora de gas han explicado a preguntas de TodoAlicante que los operarios se encuentran trabajando en la zona, a la que también han acudido agentes de la Policía Local y Bomberos del Speis, para dejar reparada la tubería «lo antes posible».

Largas retenciones en la playa

El tráfico ha de esta gran arteria de Alicante ha sido desviado por el paseo litoral, lo que ha provocado retenciones y atascos en la avenida de Dénia y la calle Juan Bautista Lafora -frente a la playa del Postiguet-, en sentido al centro de la ciudad.

Ha sido en este punto donde también se ha registrado un accidente de tráfico durante este lunes. El siniestro se ha producido bajo el Mirador del Raval Roig, en el acceso hacia el centro de la ciudad de Alicante, sobre las 15.54 horas.

Según ha confirmado TodoAlicante, la avería, en esta tubería de gas, está «controlada» y a la espera de ser repuesta, antes de reabrir el tráfico en la calle Vázquez de Mella de Alicante y otros accesos que permanecen cortados desde los barrios de San Antón y el Pla.

