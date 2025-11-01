Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Cortes de tráfico en la plaza de toros de Alicante por la mascletà de las Hogueras: calles y horarios

El disparo del ciclo 'Pòlvora tot l'any' activa un dispositivo especial para circular en coche por la ciudad

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:47

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un amplio dispositivo de movilidad para este domingo 2 de noviembre, que implicará cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en torno a la plaza de España.

La medida responde a la celebración de la segunda mascletà del ciclo 'Pòlvora tot l'any' de las Hogueras de Alicante, que exige garantizar un perímetro de seguridad en toda la zona. El disparo será a las 14 horas en la plaza de España, a cargo de la pirotecnia Coeters Dragón.

Las primeras restricciones al tráfico en Alicante entrarán en vigor a las 8 horas de este domingo y se mantendrán hasta las 18 horas. Durante ese intervalo quedará cortada la calzada suroeste de la plaza de España, concretamente el tramo comprendido entre las calles Pintor Murillo y Padre Mariana.

Además, se cerrará el carril de cambio de sentido situado frente al número 4 de la plaza de España, lo que limitará la circulación y maniobras habituales.

En materia de estacionamiento, se prohibirá aparcar en la calle Pintor Murillo, entre los números 11 y 23, así como en toda la calzada suroeste de la plaza afectada por el corte. La Policía Local recomienda a los conductores retirar sus vehículos previamente para evitar sanciones y retirada por grúa.

El segundo tramo de restricciones se producirá entre las 13 y las 14.30 horas, momento en el que se llevará a cabo un corte total al tráfico en la plaza de España y en todas las vías que recaen dentro del perímetro de seguridad.

También se prevén precortes en todas las vías principales que dan acceso a la plaza, con el objetivo de desviar la circulación antes de llegar al núcleo cerrado.

Las autoridades municipales aconsejan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternativas y, en lo posible, optar por el transporte público o desplazamientos a pie en la zona centro.

