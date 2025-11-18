Pau Sellés Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

Alicante acoge este domingo una carrera popular en beneficio de uno de los cánceres con menor visibilidad pero más letales: el de páncreas. El doctor e investigador alicantino Enrique de Madaria, es el impulsor de este evento solidario, que con 11 ediciones ha conseguido recaudar más de un millón de euros para la investigación contra esta enfermedad.

Los avances en nuevos tratamientos son lentos pero prometedores, y es que el próximo año se podría dar un paso de gigante para tener el primer fármaco efectivo contra la enfermedad. El tiempo apremia, ya que más del 90% de los pacientes fallecen en los cinco primeros años, y cada vez hay más casos entre la población joven.

-Mucha gente puede desconocer la función del páncreas en nuestro organismo. ¿Por qué es un órgano tan importante?

El páncreas es una glándula situada detrás del estómago, muy profunda en la parte alta del abdomen. Es un órgano poco accesible y bastante escondido. Cumple dos funciones esenciales: la primera es controlar los niveles de glucosa en sangre mediante la producción de insulina, que permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía; cuando falla esta función y no se produce suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre y aparece la diabetes.

«El páncreas es un órgano crucial, aunque discreto: no notas su actividad en el día a día y mucha gente solo piensa en él cuando aparece una enfermedad » Dr. Enrique de Madaria

La segunda es producir un líquido cargado de enzimas digestivas que se vierte al duodeno y que permite digerir grasas, proteínas e hidratos de carbono. Es un órgano crucial, aunque discreto: no notas su actividad en el día a día y mucha gente solo piensa en él cuando aparece una enfermedad pancreática.

-En el caso del cáncer de páncreas, ¿se puede decir que su aparición es azarosa o inesperada?

En cierta manera sí, porque los factores de riesgo conocidos explican solo una parte pequeña de los casos. El tabaco, por ejemplo, duplica el riesgo de cáncer de páncreas, pero este aumento es pequeño comparado con su efecto en el cáncer de pulmón, donde multiplica el riesgo por 40. También influyen la obesidad, el consumo elevado de alcohol y ciertos síndromes genéticos, incluidos algunos que predisponen al cáncer de mama. Sin embargo, estas causas sólo explica alrededor del 10% de los casos. Por eso, muchos parecen surgir de manera poco predecible.

-¿La investigación está ayudando a entender mejor por qué aparece?

Por el momento no se ha avanzado lo suficiente. No sabemos realmente por qué algunas personas desarrollan este tumor y otras no. La investigación futura deberá identificar nuevos factores de riesgo y ayudar a detectar la enfermedad de forma precoz.

-¿Por qué se avanza tan lentamente?

Es un cáncer complejo, muy agresivo y relativamente infrecuente si lo comparamos con el de mama, próstata, colon o pulmón. Sin embargo, su mortalidad es mucho mayor: solo entre un 7% y un 10% de los pacientes sobreviven cinco años. Es una estadística muy dura, y por eso es tan necesario avanzar en nuevos tratamientos.

-¿Cuál es su incidencia en nuestro país?

Cada año se diagnostican unos 8.000 casos. Esta prevalencia, es decir, el número de personas que vive con la enfermedad en un momento determinado, es baja debido a la alta mortalidad. Además, cada vez se ven más casos en personas jóvenes.

-¿Cómo se trata actualmente el cáncer de páncreas?

Existen tres escenarios principales. El primero es cuando el tumor se puede operar desde el principio. Ocurre en alrededor del 20% de los casos y la cirugía es hoy por hoy la única vía de curación, seguida de quimioterapia para reducir el riesgo de recaída.

«Cada año se diagnostican unos 8.000 casos de cáncer de páncreas en nuestro país. La prevalencia es baja debido a la alta mortalidad» Enrique de Madaria

El segundo escenario corresponde a tumores localmente avanzados sin metástasis, pero que afectan a vasos sanguíneos cercanos. En esos casos se administra quimioterapia o quimiorradioterapia para intentar reducir el tumor y hacerlo operable. El tercero incluye tumores irresecables o con metástasis, en los que la cirugía no es posible y el objetivo es frenar la enfermedad mediante quimioterapia, aunque no es curativa.

-¿Hay avances prometedores?

Sí. Están apareciendo fármacos inhibidores de KRAS, una mutación presente en el 90% de los cánceres de páncreas y para la que hasta ahora no había tratamientos efectivos. En 2026 conoceremos los primeros resultados de ensayos clínicos y existe mucha expectativa, porque podrían mejorar de forma importante el pronóstico. Es pronto para saber si supondrán una revolución, pero son las terapias más prometedoras en mucho tiempo. Ya se están utilizando en ensayos clínicos.

-¿Hay señales de alarma que permitan detectar antes la enfermedad?

Síntomas como dolor en la parte alta del abdomen de aparición reciente y progresiva, pérdida de peso significativa (más de 4 o 5 kilos) y el desarrollo reciente de diabetes deberían motivar una consulta médica. No indican necesariamente un cáncer de páncreas, pero sí requieren valoración para descartar esta u otras patologías serias. Curiosamente, quienes se ponen amarillos por bloqueo biliar a veces tienen tumores más pequeños y potencialmente más tratables.

Inscripciones para la carrera Las inscripciones online para la XI Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas estarán disponibles hasta el jueves 20 de noviembre a las 12 h en la web: https://carreracancerpancreas.es/. También es posible inscribirse y recoger dorsal y camiseta en las instalaciones de Quirón Salud Alicante el sábado 22 de noviembre, de 10 a 13 h, o en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar hasta las 9 h de la mañana del día de la carrera (23 de noviembre).