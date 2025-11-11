Alicante se vuelca un año más con la Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas La prueba se celebra el 23 de noviembre en la Ciudad Deportiva Joaquín Villar y destinará el 100% de lo recaudado a la investigación médica

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Alicante vuelve a mostrar su cara más solidaria. El próximo 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, la Ciudad Deportiva Joaquín Villar acogerá la décima edición de la Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas, un evento que cada año une deporte, esperanza y compromiso social en una jornada abierta a toda la ciudadanía.

El concejal de de Deportes, Manuel Villar, ha animado a participar «porque cuanto más se hable de este evento y más gente se sume, más fuerte será el mensaje de solidaridad que lanzamos desde Alicante». Ha recordado que «los alicantinos siempre hemos demostrado que sabemos volcarnos con las causas justas, y esta es una de ellas: correr o andar para poner el foco en la investigación y en la lucha contra uno de los cánceres más agresivos».

Ampliar Presentación de la Carrera de las Ciudades. TC

El doctor Enrique de Madaria, impulsor de la iniciativa, ha recordado cómo en 2013, cuando se celebró la primera carrera, «solo un 4% de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas sobrevivía cinco años». Hoy esa cifra apenas alcanza «el 7% en hombres y el 10% en mujeres». Por eso, explica, «seguimos corriendo, seguimos investigando, y seguimos creyendo que la ciencia es la única manera de cambiar esas cifras».

Desde su primera edición, esta carrera ha recaudado más de 1,2 millones de euros, destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación nacionales seleccionados por un jurado independiente. «Nada se queda en Alicante —ha explicado De Madaria—, todo va a los mejores grupos científicos del país».

Cartel anunciador. TC

El organizador de la prueba, Pepe Brotons, ha destacado que «esto no es solo una carrera, es una fiesta solidaria». La cita contará con más de 100 voluntarios y un recorrido de 5 kilómetros, completamente llano, con salida y meta en el estadio Joaquín Villar. Habrá modalidades para corredores, andarines, familias, niños y personas con mascotas, además de una carrera virtual que permite participar desde cualquier punto de España entre el 10 y el 23 de noviembre.

Este año, el objetivo es superar los 2.500 participantes. De momento, ya hay más de 1.000 inscritos, aunque la organización recuerda que «la mayoría se apunta en la última semana». Las inscripciones pueden realizarse a través de la web carreracancerpancreas.es, seleccionando la pestaña de Alicante, donde también se puede colaborar a través de la fila 0.

Como gesto simbólico, el 20 de noviembre la fachada del Ayuntamiento de Alicante se iluminará de color violeta, en homenaje a los pacientes y a todas las personas que luchan contra esta enfermedad.

«Lo importante es la esperanza», ha subrayado Brotons. «Cada euro recaudado y cada paso dado son un impulso para que la supervivencia crezca, año a año. Y si además pasamos una mañana agradable en comunidad, el mensaje es aún más fuerte: juntos podemos cambiar las cifras».