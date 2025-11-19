Vox da por «perdidos» barrios enteros de Alicante por la inseguridad El portavoz nacional de la formación en esta materia, Samuel Vázquez, asegura que las agresiones sexuales han crecido un 300% en la ciudad la última década

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Vox continúa con su relato sobre la inseguridad ciudadana como una de sus principales bases. Por eso, ha traído este miércoles a Alicante al portavoz en materia de Interior y Seguridad, el policía Samuel Vázquez, a colación del trágico suceso de una mujer secuestrada y violada durante una semana en Juan XXIII por tres hombres argelinos. A raíz de este caso, Vázquez ha asegurado que «miles de ilegales deambulan por las calles» fruto de la «política migratoria del bipartidismo PP-PSOE», ante lo que ha prometido pararla.

En el caso de la ciudad, Vázquez ha asegurado que existe una «situación límite en Alicante», sobre todo en algunos barrios, que están «perdidos» por el alto índice de delincuencia. El policía ha asegurado que, antes de venir a la ciudad ha contactado con compañeros y patrulleros que le han puesto al día de lo que ocurre.

Esta situación límite, asegura, se traslada en los datos oficiales del Ministerio del Interior, con un incremento del 300% en las agresiones sexuales y un 270% en los homicidios en la última década en Alicante, según expone. Pero aún puede empeorar, ha asegurado: «Si los datos de Marlaska son pavorosos, los datos reales son peores», ha afirmado Samuel Vázquez, unas cifras que vendrían de sus contactos en la Policía Nacional, pero que no ha especificado.

Vox achaca la situación delincuencial a la «política de fronteras abiertas», que ha prometido Vázquez que «se acabará». El portavoz de Seguridad no ha querido pronunciarse sobre si los acuerdos de su formación con el PP para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat incluye un cambio en las políticas migratorias, pero sí que ha afirmado que están «en la base de los acuerdos» de su formación.

«Hay que expulsar a miles de personas», ha exhortado Vázquez, «y no podemos aceptar más porque los servicios ya están colapsados». Vázquez ya había concluido su intervención cuando una vecina del Pla ha comentado el «miedo» con el que vive por los «ruidos de la noche» que oye por la ventana, lo que ha sido recibido con un aplauso de reconocimiento por los militantes y simpatizantes de Vox congregados este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Alicante.