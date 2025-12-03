El Castillo de Santa Bárbara de Alicante revive su historia, de la Reconquista a la Guerra de Sucesión Ambientación especial, representaciones, detonaciones y experiencias inmersivas gratis este fin de semana

Disparos al aire de soldados de varias épocas, en la recreación histórica del Castillo de Santa Bárbara de Alicante.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

Santa Bárbara no es la patrona de Alicante, como algunos pudieran pensar porque da nombre el castillo más emblemático de la ciudad. La alcaldesa perpetua y protectora de la ciudad es la Virgen del Remedio. Pero se nombra la fortaleza porque se conquisó a los musulmanes un 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, hace 777 años, en 1248.

Para conmemorar esta efeméride histórica, a las puertas del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, el castillo de Santa Bárbara se prepara para celebrar un nuevo fin de semana de recreación histórica bajo el título 'Santa Bárbara bajo dos Banderas'.

La recreación tendrá lugar en tres niveles del castillo, en los que se representarán algunos de los momentos clave en la historia de la fortaleza: La conquista del castillo por parte del Infante Alfonso, que más tarde se convertiría en Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII; y la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII, en la que estarán presentes los dos bandos contendientes en el castillo, las tropas británicas y las borbónicas.

El espectáculo temático es totalmente gratis. Los visitantes podrán sumergirse de lleno en una experiencia de historia viva, que contará con ambientación histórica, representaciones, detonaciones, cañonazos y actividades inmersivas, en las que el público podrá participar directamente, con un completo programa durante toda la jornada.

En el Castillo se verán los uniformes e indumentarias propias de cada época, así como las dinámicas en los cambios de guardia, revista de tropas y espacios de la vida cotidiana. En cada una de las ubicaciones y épocas, se realizarán sucesivas representaciones, guiadas por un personaje, a través de las dependencias de la fortaleza.

En paralelo, los visitantes podrán disfrutar de las experiencias gastronómicas de kilómetro cero el viernes, sábado y domingo en su horario habitual, con degustaciones de chocolate y turrón, cervezas artesanas, vinos D.O. de Alicante y vinos premium.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha animado a «alicantinos y visitantes a participar en esta actividad durante el Puente donde podrán vivir en primera persona la vida en el castillo en el siglo XIII y en el XVIII con los personajes principales de la historia de una manera amena y divertida». «Es una forma original de disfrutar y conocer nuestra historia en compañía de familia y amigos en un entorno único», ha añadido la edil.

Temas

Castillo de Santa Bárbara