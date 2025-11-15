El nuevo servicio de la Policía Local de Alicante ya está operativo Recorrerá la ciudad para atender quejas, consultas y sugerencias, además de reforzar la seguridad

La nueva Oficina Móvil de la Policía Local de Alicante de Atención al Ciudadano ha echado a rodar este sábado en el tradicional mercadillo de la calle de Teulada. El nuevo servicio municipal, con un agente conductor y dos más de apoyo, recorrerá a diario los barrios, playas y espacios públicos de especial afluencia para atender quejas y consultas, además de reforzar la seguridad

El furgón acondicionado como oficina móvil de la Policía Local cuenta con asientas y mesa de despacho para la atención a los ciudadanos y está equipado con placas solares en el techo para aumentar su autonomía eléctrica, preinstalación de internet y equipo informático por si resulta necesario para el montaje de un puesto de mando avanzado. La oficina cuenta con un agente conductor y otros dos de patrulla asociados a los lugares que recorrerá a diario.

«La furgoneta se desplazará diariamente por la ciudad, con el apoyo de la Policía de Barrio, en aquellos puntos en los que sea necesario atender las necesidades de los vecinos o celebraciones multitudinarias como la Santa Faz o el Carnaval», ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

La puesta en servicio de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano coincide con la incorporación a la Policía Local de otros 10 vehículos, en el marco del proceso de renovación de la flota del cuerpo de seguridad acordado con el grupo municipal de Vox.

En concreto, se han incorporado seis nuevos coches patrulla híbridos del modelo Ford Focus, tres todo terreno Ford Ranger tipo 'pick up' y un vehículo eléctrico para prestar servicio en la Isla de Tabarca.

