La oposición critica la gestión municipal en materia de Vivienda y del IBI en Alicante El PSOE denuncia recortes y pide más presupuesto para afrontar la emergencia habitacional, mientras Esquerra Unida critica el rechazo del equipo de Gobierno a sus enmiendas

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:02

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este viernes una nueva comisión de Hacienda que se ha cerrado entre críticas de la oposición. El grupo municipal socialista denuncia «la intención de recortar un 34% el presupuesto en inversiones» de cara al próximo año.

La concejala socialista Silvia Castell critica que la estimación de inversiones para 2026 «contempla recortes en proyectos anunciados a bombo y platillo desde el inicio de la legislatura, como las 34 viviendas de la calle Ceuta, que se quedan sin financiación».

En este sentido, el PSOE exige al alcalde que rectifique y dote al Patronato de Vivienda de Alicante de más recursos, advirtiendo de que la ciudad «atraviesa una situación de auténtica emergencia habitacional mientras el PP se dedica a recortar en lugar de ofrecer soluciones».

Reproches al barrio Nueva Albufereta El grupo municipal Esquerra Unida ha tachado de «especulación» el recién anunciado barrio Nueva Albufereta de Alicante. «Lo que se está proyectando son 1.500 viviendas de superlujo en primera línea, blindando la Albufereta para los bolsillos más pudientes y dejando fuera a la mayoría social de Alicante. Mientras tanto, en desarrollos alejados como las Lomas de Garbinet o el Parque Central sí se obliga a que el 40% de las viviendas sean de protección. El mensaje es claro: en la costa, fuera la gente trabajadora», ha denunciado su portavoz, Manolo Copé. Según la coalición, «el convenio no contempla viviendas de protección oficial en la actuación privada: las únicas alrededor de 100 VPO previstas dependen de la voluntad del Ayuntamiento de usar su reserva de aprovechamiento, no de una obligación al urbanizador». Asimismo, inciden en que «este sector de la Albufereta fue declarado oficialmente inundable y se mantiene en la cartografía con riesgo geomorfológico, lo que hace de esta operación urbanística un proyecto potencialmente peligroso. Pese a que algunos estudios posteriores hayan intentado matizar el alcance del riesgo, el hecho objetivo es que se trata de una zona sensible que nunca debería ser utilizada para levantar miles de viviendas de lujo».

Según el grupo mayoritario de la oposición, las cuentas del Patronato Municipal de la Vivienda para 2026 incluyen «tan solo 630.882 euros en el capítulo de inversiones, frente a los 956.602 euros del ejercicio anterior» y en su propuesta de presupuesto, que «se abordará la próxima semana, se pone de manifiesto que el tijeretazo».

El presupuesto global del Patronato Municipal de la Vivienda para 2026 «asciende a 4.124.759 euros, lo que supone un recorte del 26,7% en los dos últimos años». Además, desde el PSOE inciden en que se contempla «una partida simbólica de 1 euro para concluir las obras del Centro 14, cuando el edificio, según el equipo de gobierno, ya está concluido y listo para su inauguración».

Rechazo a las enmiendas del IBI

Tras la comisión de Hacienda, los grupos municipales EU y socialista han criticado el rechazo de PP y Vox a sus enmiendas presentadas a la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lamentando «la pérdida de una oportunidad para usar la fiscalidad como herramienta de redistribución y de apoyo a quienes más lo necesitan», ha manifestado Copé.

En el caso de Esquerra Unida han sido 19 enmiendas presentadas, las cuales «tenían como objetivo eliminar la rebaja lineal planteada por el PP e introducir criterios de justicia fiscal», entre todas ellas: «la bonificación del IBI a quienes destinen vivienda a alquiler asequible, el recargo a grandes propietarios con pisos vacíos, incentivos a instalaciones de autoconsumo energético y la creación de un fondo municipal para vivienda social y eficiencia energética».

Por su parte, las enmiendas del PSOE pretendrían introducir bonificaciones en el pago del IBI a las viviendas VPO. La propuesta contemplaba ampliar la bonificación actual del 50% de tres a cinco años para todas las familias que accedan a una vivienda de promoción pública. «Hoy por hoy, el cuarto y quinto año sólo cuentan con un 25% de bonificación. Además, para los jóvenes de hasta 35 años, se planteaba extender la bonificación del 50% hasta los 10 años, algo que no ha sido aceptado por Barcala y sus socios de ultraderecha».